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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara takip | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara takip

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanların takip edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.03.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:27
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        'Provokatif paylaşım' yapanlara takip
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Ancak savcılık kaynaklarınca daha sonra yapılan bilgilendirmede böyle bir soruşturmanın başlatılmadığı ancak suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya paylaşımlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi

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