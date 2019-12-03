İmam bayıldı tarifi, nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yemek çeşitlerinden imam bayıldı yemeği çok hafif ve lezzetli olur. Patlıcan sevenler bu lezzete bayılırlar. Anan malzemesi patlıcan, soğan ve sarımsak olan bu imam bayıldı yemeğinin hazırlaması da çok pratik. Her gün sıcak yemeklerinizin yanına 1 çeşit de zeytinyağlı yemek yapmanızı tavsiye ederim.

İmam Bayıldı İçin Gereken Malzemeler:

1 kg küçük boy patlıcan

Kızartmak için sıvıyağ

İçi İçin;

Yarım çay bardağı sıvıyağ

4 adet soğan

1 baş sarımsak

4 adet domates

4 adet sivri biber

3 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Süslemek İçin;

Maydanoz

İmam Bayıldı Yapılışı:

Patlıcanların saplarını keserek yıkayın ve kurulayın.

Tavada zeytinyağını kızdırın.

Patlıcanları dizin.

Ağzını kapaklı kapatın.

Kısık ateşte patlıcanların her yerini hafif kızartın.

Kızaran patlıcanları havlu kâğıt serili bir tabağa alın.

Kabuklarını soyun.

Daha sonra fırın tepsisine dizin.

Ortalarını bir bıçakla çizin.

İç malzemesi için tavaya aldığınız zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları soteleyin.

Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ve kıyılmış biberleri katın.

Domates suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin.

Toz şeker ve tuzunu katın.

Hazırladığınız iç harcı patlıcanların ortasına yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Üzerlerinin maydanozla süsleyip servi edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İmama bayıldı yemeğinin en önemli püf noktası soğanların bol olması ve salata soğanı şeklinde doğranmasıdır.