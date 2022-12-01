Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı Son dakika: İlyas Salman beraat etti

İlyas Salman beraat etti

Sanatçı İlyas Salman, "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçundan yargılandığı davadan beraat etti

Giriş: 01.12.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İlyas Salman beraat etti
DHA

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti.

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman´ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik "Akılsız halk" şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman'ın "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman´ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, "Türk milletini alenen aşağılama" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman'ın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmara, Ege, Akdeniz için sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz için sağanak uyarısı
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza
Altın fiyatları değerini koruyor!
Altın fiyatları değerini koruyor!
Müzik yayını 01.00'e kadar, havai fişek için sınırlama
Müzik yayını 01.00'e kadar, havai fişek için sınırlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.