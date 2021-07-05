Yurt genelinde eğitim hayatına başlayacak ve yeni bir aşamaya geçecek öğrencileri ilgilendiren önemli bir haber geldi. MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Peki İlkokul ve ortaokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Kayıt ekranı...
E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLA
E-DEVLET KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLA
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı.
Mecburî ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.
5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.
Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.
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