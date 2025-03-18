İlker Sünneli, aynı acıyı ikinci kez yaşadı
Ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında pankreas kanseriyle verdiği uzun ve zorlu mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatıyla birlikte, eşi İlker Sünneli'nin daha önce eski eşini kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşarak entübe edildiği hastanede 54 yaşında yaşamını yitirdi.
Hastalık sürecinde ailesi ve sevenleri onu yalnız bırakmadı; oğlu Taylan Sadıkoğlu ile eşi İlker Sünneli, sosyal medyada umutlarını paylaşarak dualarını istemişti. Ancak tüm çabalara rağmen Tanyeli, hastalığa yenik düştü.
Tanyeli’nin ölümüyle birlikte yürek burkan bir tesadüf de ortaya çıktı. Eşi İlker Sünneli'nin, önceki evliliğinde de eşini kansere karşı verdiği savaşta kaybettiği öğrenildi.
Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu - eşi İlker Sünneli
"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"
Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı; "Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
Fotoğraflar: Instagram