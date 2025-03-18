Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlker Sünneli, aynı acıyı ikinci kez yaşadı - Magazin haberleri

        İlker Sünneli, aynı acıyı ikinci kez yaşadı

        Ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında pankreas kanseriyle verdiği uzun ve zorlu mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatıyla birlikte, eşi İlker Sünneli'nin daha önce eski eşini kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı acıyı ikinci kez yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşarak entübe edildiği hastanede 54 yaşında yaşamını yitirdi.

        Hastalık sürecinde ailesi ve sevenleri onu yalnız bırakmadı; oğlu Taylan Sadıkoğlu ile eşi İlker Sünneli, sosyal medyada umutlarını paylaşarak dualarını istemişti. Ancak tüm çabalara rağmen Tanyeli, hastalığa yenik düştü.

        REKLAM

        Tanyeli’nin ölümüyle birlikte yürek burkan bir tesadüf de ortaya çıktı. Eşi İlker Sünneli'nin, önceki evliliğinde de eşini kansere karşı verdiği savaşta kaybettiği öğrenildi.

        Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu - eşi İlker Sünneli

        "ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"

        Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı; "Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."

        Tanyeli'ye veda
        Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlker Sünneli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa