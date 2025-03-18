2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayata dün gece saatlerinde veda etti.

Uzun süren hastalık sürecinde ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu ve eşi İlker Sünneli, sosyal medya üzerinden bulundukları paylaşımlarla umutlarını dile getirmiş ve dualarını istemişlerdi. Ancak tüm çabalara rağmen Tanyeli, hastalığa yenik düştü.

Melek Baykal, Gülben Ergen, Deniz Seki, Nuri Alço, Zara, Yonca Evcimik ve Safiye Soyman gibi isimler cenazeye katıldı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Melek Baykal: Başımız sağ olsun, çok üzgünüm çok Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli.

Ebru Gündeş: Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekânın cennet olsun, canım Tanyel'im...

Demet Akalın: Son o gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için, neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum, deli kuzum.

Sibel Can: Çok üzgünüm... Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekânın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum.

Seray Sever: Canım benim, nur içinde yat. Tanıma şansına eriştiğim en güçlü kadın... Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum, seni Rabbime emanet ettim.

Bengü: Tanyeli, ışıklarda uyu.

Mahsun Kırmızıgül: Bir dönem birlikte çalıştığımız Tanyeli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Safiye Soyman: Ah ah Tanyeli'm, vefatın... Yaktın bizi. Tekrar bize geri döneceğine inanmıştık, kalkacağını hep düşünüyordum. İyi olacağına biraz ümit vermiştin bize. Mekânın cennet olsun canım arkadaşım, seni herkes çok sevdi. Hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız.

Gonca Vuslateri: Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun.

Cenk Eren: Gittiğin yerde çok mutlu ol. Güzel Tanyeli, 30 yıl önce tanıdığım, dostluğuna doyamadığım Tanyeli, güzel yürekli Tanyeli. Yıllar önce İstanbul'da tutunmak için hep birbirimizi koruduk, kolladık ama maalesef iki üç senedir eksilmeye başladık. Selam söyle oradakilere, bizim dönemden epey kalabalık olmaya başladı o taraf. Umarım yine karşılaşırız. Mekânın cennet olsun Tanyel’im.

İrem Derici: Çok üzgünüm. Çok savaştı, güzel insan. Nurlar içinde uyusun.

Nükhet Duru: Allah, gani gani rahmet eylesin. Rahat uyu, Tanyeli'm.

İbrahim Tatlıses: Mekânın cennet olsun Tanyeli'm. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum.

Yonca Evcimik: Canım arkadaşım… Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekânın cennet olsun, güzel arkadaşım benim.

Çelik Erişçi: Tan... Hitabım buydu... Yüzü gülerdi bu şekilde seslenince. Kariyerimin başındaki bir detay değildir, hayatıma anlam katan 2 şarkının kaynağıdır. Bütün kalbimle duacıyım. Yüce rabbimin rahmeti gani gani olsun. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz sabırlar versin.

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TANYELİ HAKKINDA

Tanyeli, 1 Ocak 1972'de İzmir’de doğdu. Asıl adı Çağrı Tanyeli Özruh olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duydu. Bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı. 1980’li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, yalnızca sahne performanslarıyla değil, oryantal dans eğitmenliği yaparak da dikkat çekti. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak adına çalışmalar yürüttü.