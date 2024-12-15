İlker Kaleli, Roma'daki galaya katıldı

Ferzan Özpetek, 19 Aralık’ta vizyona girecek filmiyle ilgili; "Başlarda, 18 aktrisle çalışacağımı söylediğimde herkes bana 'iyi şanslar' diledi. Ama beklenin tam tersi oldu. Kadınlar hayatta üstündür ve onlardan her zaman çok şey öğrendim. Benim için bu film kariyerimde bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.