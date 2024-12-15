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        Haberler Magazin İlker Kaleli, Roma'daki galaya katıldı - Magazin haberleri

        İlker Kaleli, Roma'daki galaya katıldı

        İlker Kaleli, Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Diamanti'nin Roma'daki galasına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:32
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        • 1

          İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Diamanti'nin galası, Roma'daki The Space Moderno Sinema'da yapıldı. İtalya’nın 18 ünlü kadın oyuncusunun başrollerini oynadığı filmin galasına Türkiye'den davetli olarak İlker Kaleli katıldı.

        • 2

          Ünlü oyuncu, kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çekti. Ferzan Özpetek, jüri başkanı olduğu son Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi olan İlker Kaleli'yi Roma'da ağırladı.

        • 3

          Salonda Ferzan Özpetek'in; 'Türkiye'den gelen büyük oyuncu' anonsuyla daha önce oynadığı 'La Pasion Turca' dizisiyle İtalya’da haftalarca trend listelerinin zirvesinde yer alan İlker Kaleli büyük alkış aldı.

        • 4

          Ferzan Özpetek, 19 Aralık’ta vizyona girecek filmiyle ilgili; "Başlarda, 18 aktrisle çalışacağımı söylediğimde herkes bana 'iyi şanslar' diledi. Ama beklenin tam tersi oldu. Kadınlar hayatta üstündür ve onlardan her zaman çok şey öğrendim. Benim için bu film kariyerimde bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

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