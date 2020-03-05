İlker Kaleli kimdir?

Dün akşam FOX ekranlarında yayınlanan ve daha ilk bölümden izleyiciyi ekrana bağlayan öğretmen dizisi başrol oyuncusu İlker Kaleli izleyenler tarafından merak ediliyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen oyuncunun kim olduğu merak konusu... Öğretmen dizisinin başrolünde yer alan Kaleli dizide sergilediği başarı ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı... İşte İlker Kaleli ve hayatı...

İLKER KAAN KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır.

İLKER KAAN KALELİ YER ALDIĞI PROJELER

(2012) Son Alper (Yardımcı karakter)

(2012-2013) Kayıp Şehir (İrfan - Başrol oyuncusu)

(2013) Kayıp (Faik Şaşmaz - Başrol oyuncusu)

(2015-2017) Poyraz Karayel (Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu)

(2020) Öğretmen (Akif Erdem - Başrol oyuncusu)

İNTERNET VE SİNEMA FİLMLERİ

(2018) Dip Sahir (Kağan Başrol oyuncusu) - İnternet

(2014) Silsile (Cenk Başrol Oyuncusu) - Sinema

(2016) Mavi (Mavi Black Reklam Yüzü) - Reklam