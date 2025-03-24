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        Haberler Magazin İlker İnanoğlu: Bu acı geçiyor mu acaba? - Magazin haberleri

        İlker İnanoğlu: Bu acı geçiyor mu acaba?

        Annesi Filiz Akın'ın vefatıyla sarsılan İlker İnanoğlu, yürek burkan ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:55
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        Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede cuma günü, 82 yaşında vefat etti.

        Filiz Akın, vasiyeti üzerine cumartesi günü, sessiz - sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

        Annesinin vefatıyla sarsılan İlker İnanoğlu; "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını paylaştı.

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