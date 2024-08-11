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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İlke Özyüksel Paris 2024'te 6. oldu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İlke Özyüksel Paris 2024'te 6. oldu!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:20
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        Paris'te 6. oldu!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda kadınlar modern pentatlonun finali yapıldı.

        Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabında topladığı 1420 puanla oyunları 6. sırada bitirdi.

        Bu disiplinde Macar Michelle Gulyas, 1461 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong 1441 puanla bronz madalya elde etti.

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