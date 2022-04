31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Tivibu Spor'da Mustafa Müjdat Muratoğlu'nun sorularını yanıtladı. İlkay Gündoğan'ın verdiği röportajda öne çıkan sözleri şöyle;

"MADRİD'E ÖZ GÜVENLE GİDİYORUZ"

Herkesin bildiği gibi Atletico Madrid iyi savunma yapan bir takım. Bizim işimizi zorlaştırdılar, çok pozisyon yaratamadık maalesef. Ama önemli olan sonuçta 1 gol atmamız. İlk maçı 1-0 kazanmak bizim için önemli olabilir. Haftaya deplasmanda onların daha ofansif oynamaları gerekiyor. 1-0'lık skor bizim için avantaj olabilir. Onun için galip gelmek önemliydi. İyi oynamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçı kazanmak çok önemliydi. Devre arasında Guardiola bizimle konuştu. Beklememizi ve sabırlı olmamızı söyledi. Pozisyonların geleceğini söyledi. Aslında 1-0'dan sonra 2 ve 3. golü yapabilirdik. Ama 1-0'dan da memnunuz. Bu skor bizim için iyi. Deplasmanda kazanabilen bir takımız. Öz güvenle gidiyoruz Madrid'e. Orada da kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz.

Bu seviyede Atletico gibi savunma yapan takım görmedim. Bazen Premier Lig'de bunu gördük ama Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde böyle oynayan takım hatırlamıyorum. Haftaya oynanan maç daha farklı olacak çünkü en az 1 gol atmaları gerekiyor. 1-0 bizim için avantaj.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI OLMAK İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMALIYIZ"

Dünyanın en iyi takımları arasında olduğumuzu düşünüyorum. Ama en iyi takımın kim olduğu konusunda herkesin fikri ayrıdır. Biz oynadığımız futboldan çok memnunuz. Üst düzeyde oynadığımızı düşünüyorum. İnanılmaz bir hocamız var. Çok özel bir takım olduğumuza inanıyorum. Ama dünyanın en iyi takımı olmak için Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Onu bu sezon gerçekleştirebiliriz. Bizim için önemli ve büyük bir hedef. Bütün kariyerim boyunca onu kazanmanın hayalini kurdum. Bu sezon finale gidip kazanabiliriz.

Şampiyonlar Ligi'nde baskı her zaman var. Premier Lig'e 38 maç olduğu için kayıpları telafi etmek mümkün. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hata payı çok düşük. Çeyrek final, yarı final ve finalde hiç hata şansınız yok. Geçen sezon finale giden yolda iyi işler çıkardık. Ama maalesef finalde Chelsea'yi geçemedik. Önemli olan her sezon yeniden denemek. Bu sezon da bizim için bir şans. Şu an çeyrek finaldeyiz. İnşallah bu sezon kazanırız.

"ŞU ANA KADAR İSTEDİĞİMİZ YOLDAYIZ, SON 1,5 AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Geçen sezon sanki takım tam oturmuş, ben de pozisyonumu bulmuş gibi hissettim. Her şey su gibi aktı. Üst seviyede bir sezon oynadık. Ben daha ofansif bir pozisyondaydım. Benim için gollü bir sezon oldu. Bu sezon takımlar oyunumu öğrendikleri için bana daha çok önlem alıyorlar. Sonuçta istediğimiz yoldayız. Premier Lig'de lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz, FA Cup'ta yarı finaldeyiz. Şu ana kadar istediğimiz yoldayız. Bundan daha iyisi olamazdı. Son 1,5 ay bizim için çok önemli. Her maç bir final gibi. Her finali kazanmayı başarırsak bizim için inanılmaz bir sezon olacak.

"LIVERPOOL DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI ARASINDA"

Liverpool şu anda dünyanın en iyi takımları arasında. İnanılmaz bir form yakaladılar. Ligdeki maç zor olacak. Evimizde onlara karşı kazanmak istiyoruz. Aynı seviyede bir maç olacak. Hata yapmamız lazım. Kontratak çok etkili bir takımlar. Biz topla oynamayı seven bir takımız. Top kaybı yaparsak bizi cezalandırabilirler. Dikkatli olmamız lazım.

"GUARDİOLA HAYRANI OLDUĞUM İÇİN HEP ONUNLA ÇALIŞMAK İSTEDİM"

Çalıştığım teknik direktörlerin katkısı bana çok ayrı. 20 yaşında Dortmund'a transfer olduğumda adaptasyon problemi yaşamıştım. Benim için ilk 6 ay zor geçti. Ama Klopp oyuncularına baba figürü gibi, arkadaş gibi davrandığı için bana yardımcı oldu. Hep yanımdaydı. bana öz güven verdi. Onunla 5 başarılı sene geçirdim. Milli oyuncu oldum. Löw'le çalışmaya başladım. Sonra Dortmund'da Tuchel'le inanılmaz bir sezon geçirdim. Ardından Guardiola'yla çalışma imkanım oldu. Ben de her zaman Guardiola hayranı olduğum için hep onunla çalışmak istedim. 2016'da fırsat çıktı ve onunla bir telefon görüşmesi yaptık. Konuştuk, tartıştık sonunda Manchester City'ye geldim. Burada da 5-6 seneden beri çok mutluyum. Pep'ten çok memnunum, hatta komşum kendisi. Bana çok şeyler katan bir teknik direktör. Bugüne kadar çalıştığım teknik direktörlerden çok memnunum.

Guardiola rakipleri analiz ediyor. Videolarda bize gösteriyorlar. Her rakibe karşı bize planlarını anlatıyorlar. Sezon başından beri her formasyona karşı bir planımız var.

Phil Foden gerçekten özel bir oyuncu. 17-18 yaşında bizimle antrenmanlara çıktığında potansiyeli ortadaydı. Guardiola onu adım adım takıma yaklaştırdı. Bizim için önemli bir oyuncu, oyunu her değiştirebilen bir futbolcu. Kulübü çok seviyor.

Bundesliga'yı takip ediyorum. Eski kulübüm olduğu için Dortmund maçlarını izliyorum. Böyle bir süreçten sonra 80 bin kişi görmek güzel bir duyguydu. Atmosfer olarak Bundesliga ve Premier Lig arasında fark var.

Taktiksel açıdan Guardiola ve Tuchel'den etkileniyorum ama teknik direktörlük konusunda öğreneceğim daha çok şey var. Adım adım önüme bakmak istiyorum. Kariyerimin sonuna doğru düşüneceğim. U16 takımımızla bir idman yaptım ama henüz öğrenme aşamasındayım.

"NURİ ŞAHİN'İ GURURLA TAKİP EDİYORUM"

Nuri abiyi gururla takip ediyorum. Antalyaspor'un maçlarını izleyemesem bile skorlarına bakarım. Çok iyi iş yapıyor, başarılılar. O da tabi ki işin daha çok başında. Buna rağmen çok başarılı.

"LÖW TÜRKİYE'YE YAKIŞIR"

Löw oyuncuların sevdiği bir adamdır. Milli takımdaki başarısı ortada. Teknik direktör olarak Türkiye'ye yakışır. Onu orada görmek isterim. Ama sonuçta kararı kendisi verecek. Ben de bir sonrakini adımını merakla bekliyorum.

"KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'YA YAKIŞAN BİR FUTBOLCU"

Son haftalarda Galatasaray'ı daha çok takip ediyorum. Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya yakışan bir futbolcu. Onu da Çağlar gibi, bir adım önce Almanya sonra İngiltere'de görmek isterim. Cengiz ve Hakan da öyle. Bu isimler Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor. Kerem'i de Avrupa'nın büyük takımlarında görmek isteriz.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİNE ÜZÜLDÜM"

Türk yeteneklerinin limiti yok, daha gençler de geliyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi hayal kırıklığı oldu, ben de çok üzüldüm. Ama iyi yetenekler ve büyük bir potansiyel var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu isimler 7-8 yıl sonra büyük başarılara imza atabilir.

Cenk Tosun'la iletişimimiz bayağı var. O talihsiz sakatlıklar yaşadı ve bugüne kadar Premier Lig'de potansiyelini gösteremedi. Çağlar Söyüncü'yle karşı karşıya geldiğimizde tanıştık. Sonrasında konuştuk. Sürekli karşılaştığımız için daha çok görüşmeye başladık. Sevdiğim bir kardeşim. Geçen sezon gerçekten çok iyi oynadı, bu sezon Leicester City iyi olmasa da o formunu korudu. Premier Lig'de olan Türk futbolcuları takip ediyorum. Çağlar'ın bir sonraki adımını merak ediyorum.

Premier Lig'e benzer bir lig olduğunu düşünmüyorum. Almanya'da uzun yıllar geçirdim. Bundesliga'yla Premier Lig arasında da fark var. Süper Lig'de oynamadığım için yorum yapamayacağım. Ama Premier Lig benzersiz ve üst seviyede bir lig. Çok zor ve kendine dikkat etmeyi gerektiren bir yer. Benim için büyük bir tecrübe. İlk dönemde sakatlıklar yaşadım ama son 2-3 sene benim için çok iyi geçti. Oyunumu başka seviyeye getirdim.

"BU SEZON BİR HULL CITY MAÇINA GİTMEK İSTİYORUM"

Hull City dikkatimi çekti. 2 hafta önce beni bir maça davet ettiler ancak gidemedim, kupa maçımız vardı. Bu sezon bir maça gitmek istiyorum.

Kaybettiğim iki Şampiyonlar Ligi finalinden birini değiştirmek isterdim.

En iyi arkadaşım Zinchenko. Ülkesi, ailesi, arkadaşları ve kendisi için zor bir dönem. Yanında olmaya, moral vermeye çalışıyoruz.

Football Manager'da alt liglerde takım almayı seçiyorum. Balıkesirspor, Altınordu, West Bromwich gibi takımlar almıştım. Alt liglerde adım adım tırmanmayı seviyorum."