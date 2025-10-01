İlkay Gündoğan: Daha da güzeli olamazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, galibiyeti değerlendirdi.

"EN ZORU YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Galibiyeti değerlendiren deneyimli futbolcu, "Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet.. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz." dedi.