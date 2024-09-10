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        Haberler Spor Basketbol İlkan Karaman gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Basketbol Haberleri

        İlkan Karaman gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:57
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        İlkan Karaman, son yolculuğuna uğurlandı!
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        Eski milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        Naaşı Kapaklı’ya getirilen eski milli basketbolcu İlkan Karaman için öğle namazına müteakip Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basketbolcu arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenazede Karaman’ın yakınları ve eşi Selin Karaman ayakta durmakta zorlanırken, cenazede taziyeleri Karaman’ın babası İlhan Karaman kabul etti.

        Kılınan cenaze namazının ardından İlkan Karaman, Karaağaç Fatih mezarlığında dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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