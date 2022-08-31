İlk başrolü

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Melisa Döngel, Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'nin başrol oyuncularından biri oldu

HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini anlatacağı yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin kadrosu tamamlanmak üzere.

Çekimlerine 18 Eylül’de başlanacak olan filmin başrol oyuncularından biri Melisa Döngel oldu.

'Prestij Meselesi’nden aldığı teklifle oldukça mutlu olduğunu dile getiren Melisa Döngel, ilk sinema filminde başrol oynayacak olmanın kendisi için oldukça değerli olduğunu söyledi. Döngel, filmin kariyerinde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirirken sete çıkılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti.