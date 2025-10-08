İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İşte 2025 Kasım ara tatil tarihleri
Eğitim ve öğretim süreci devam ederken öğrenciler ve veliler, tatil tarihlerini merak ediyor. Özellikle "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?" soruları gündemde. 2025 Kasım ayında yapılacak ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihler arasında olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil takvimi…
2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenciler iki ara tatil fırsatı yakalayacak. Bunlardan ilki Kasım ayında, ikincisi ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, yılın ilk ara tatili tam olarak hangi tarihler arasında olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren ara tatil tarihleri…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu senenin ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN?
Kasım ara tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
