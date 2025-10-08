İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İşte 2025 Kasım ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenciler iki ara tatil fırsatı yakalayacak. Bunlardan ilki Kasım ayında, ikincisi ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, yılın ilk ara tatili tam olarak hangi tarihler arasında olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren ara tatil tarihleri…