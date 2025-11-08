Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Sahadaki görüntüye göre beraberlik ideal bir sonuç - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Sahadaki görüntüye göre beraberlik ideal bir sonuç

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından, "Sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:35
        "Sahadaki görüntüye göre beraberlik ideal"
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14'e çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 19'a yükseltti.

        Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        "SAHADAKİ GÖRÜNTÜYE GÖRE BERABERLİK İDEAL BİR SONUÇ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İlhan Palut, "Öncelikle Burak hoca rahatsızmış, ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önce sağlık her zaman. Maça gelince de Gaziantep takımı iştahlı ve baskılı oynayan bir takım. Buna çalışmıştık, böyle de başladılar maça. Ama ilk dakikada gol yedik. Ondan sonraki mücadeleden memnundum. Kalemizde iki önemli pozisyon verdik ama kalemizi gole kapattık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan da memnunum. Öne geçtik, sonrasında da kimsenin beklemediği ve anlamadığı bir penaltı verildi. Böyle bir VAR penaltısı olamaz. Ben hakemlerin hepsini çok seviyorum ama bu kadar basit penaltı olmaz. Ondan sonrasında rakibimiz Rodrigues ile ekstra ve güzel bir gol attı. Ondan Gaziantep ekibi oyunu daha çok domine etti. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Takımımızdan memnunum, kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama berabere bitti. Genel anlamda sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

