İlhan Palut: Oynadığımız oyuna göre bir puan kazanç

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor karşılaşmasını değerlendirdi.

Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk 30 dakikalık bölümünde ciddi anlamda geri düştüklerini belirterek, rakibe net pozisyon vermediklerini ancak topu çok kolay kaybettiklerini aktardı.

Maçın ilk bölümünde Kocaelispor'un motivasyonunun yüksek olduğuna değinen Palut, bu bölümde sahada zorlanan bir görüntü verdiklerini, iki oyuncu değişikliğiyle sistemi değiştirip dengeyi kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlk yarıda takımının güzel bir golle öne geçtiğini hatırlatan Palut, "Çok iyi hazırlanmış ve bitirilmiş bir gol attık. Belki devreye bu skorla girebilsek, rakibi psikolojik olarak daha erken zorlayabilirdik." ifadesini kullandı.

"Topa biraz daha Kocaelispor sahip oldu ama iki takım da net pozisyonlar bulamadı. Belki biraz daha fazla yan top kazandı ama yine pozisyon manasında bakacak olursanız net pozisyon onlar da biz de bulamadık. O manada bizim için hiç iyi bir maç değildi. Defansif anlamda bu kadar geride kalmamız dönem dönem doğru değil ama bu bölümleri de pozisyon vermeden bitirebilmemiz de önemli. Berabere biten maçlar sonuca göre bazı takımlar bir puan kazanırken bazıları da iki puan kaybeder. Gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız bir puanı buradan kazanç olarak görüyoruz. İyi oynamadık, mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum Kocaelispor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."

PENALTI NOKTASINA SU DÖKÜLDÜĞÜ İDDİASI

İlhan Palut, bir gazetecinin Kocaelispor’un kazandığı penaltı öncesinde yedek kulübesinden penaltı noktasına su dökülmesi yönünde talimat verildiği iddiasında bulunması üzerine, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ne böyle bir konuşma ne böyle direktif ne duydum ne de bu direktif sahaya iletilirken ben bunu gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Yani rakibe penaltı noktasına dökeceğimiz suyla rakibin ayağını kaydırıp da o penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak, ondan sonrasından korkarım, doğru bir şey değil. Ezberden konuşmak istemiyorum ama sana da yanlış söylüyorsun demek de istemiyorum. Böyle bir şey olmuşsa bir daha bunun olmaması için en sert şekilde tavrımı takınacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"ALİ SOWE KENDİSİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ"

Palut, bazı oyuncuların performansına ilişkin soruya ise futbolcuların performansına yönelik okları direkt çevirmenin bir teknik adam için çok doğru olmadığını ifade etti.

"Aile içerisinde çözmemiz gereken bir durum." diyen Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama yine açık ve net söyleyeceğim, Ali Sowe kendisine çekidüzen vermeli. Maç boyunca şunu düşünüyorum, 'İyi değil ama almalı mıyım? Acaba on dakika sonra düzelir mi? Acaba bir top gelir bunu içeri atar mı? En azından orada bir forvet figürüdür, rakiple mücadele eder mi?' Bu gibi düşünceleri bu sene bana çok yaşatıyor. Gol atması önemli değil, bu kadar çok top kaybıyla bizim için problem."