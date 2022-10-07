"Ailemize bir kişi daha katılmış oldu"

İlhan Mansız: Ailemize bir kişi daha katılmış oldu - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski futbolcu İlhan Mansız, önceki gün sevgilisi Leyla Hanım ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

"AİLEMİZE BİR KİŞİ DAHA KATILMIŞ OLDU"

İkili, "Gördüğünüz gibi yeni bir evlat sahiplendim. Adını daha düşünmedik ama artık ailemize bir kişi daha katılmış oldu. Onun dışında her şey yolunda. Çok mutluyuz" dedi.