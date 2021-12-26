Kaçak yolculuk hüsranla bitti!

Bulgaristan´dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir´e taşıyan K 5079BC plakalı TIR'ın sürücüsü Edirne´de mola verdi ve uyudu.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, hurda alüminyum yüklü TIR'ın Bulgaristan´a değil İzmir´e gittiğini anlayan göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde, içine gizlendikleri TIR'ın dorsesinden, yoldan geçen araçlardakilere el işareti yapıp, sürücünün durmasını sağladı.

Mıhlı mevkiinde duran TIR sürücüsü, dorsedeki göçmenleri görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açınca içerideki 4 göçmeni gözaltına aldı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Ayvacık´taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sürücü ifadesi alındıktan sonra TIR'ıyla İzmir'e hareket etti.