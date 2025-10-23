Habertürk
        İletişim Başkanı Duran: Erdoğan'ın ziyaretleri Türkiye'ye bölgesel dinamizm kazandırdı

        İletişim Başkanı Duran: Erdoğan’ın ziyaretleri Türkiye’ye bölgesel dinamizm kazandırdı

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Umman arasında medya ve iletişim alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptının iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Duran, anlaşmanın bilgi ve tecrübe paylaşımıyla kamu diplomasisini geliştireceğini, kültürel etkileşim ve ortak değerlerin derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:45
        "Bölgesel vizyon dinamizmi"
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha yakın bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurlarında, Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanı Dr. Abdullah Al Harrasi'yle birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

        İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

        "İki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha yakın bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

