"GÖZ ÖNÜNDE OLMAK BAZEN ZORLAŞABİLİYOR"

İlayda Alişan, “Ünlü olmak sana neler kattı?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

Hiç ünlü olmak ya da ünsüz olmak nitelikleri ile değerlendirmedim durumu. Ben sadece işimi yapmak niyetindeyim ama göz önünde olmak bazen zorlaşabiliyor. Sonuçta kitlelere hitap ediyorsunuz. Bu yüzden zor ama keyifli yanları da var, hiç tanımadığın insanların oralarda bir yerlerde seni seviyor olması gibi...