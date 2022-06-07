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İlayda Alişan: Küçüklüğümden beri hayatım için çabaladım -Magazin

İlayda Alişan: Küçüklüğümden beri hayatım için çabaladım

İlayda Alişan, "En önemli kişilik özelliğin sana göre nedir, mücadele etmeyi sever misin, yoksa durur bekler misin?" sorusunu yanıtladı. Oyuncu, "Durup, bir şeylerin ayağıma gelmesini beklemedim hiç. Hayatım ve sevdiklerim için çabaladım küçüklüğümden beri. En önemli kişilik özelliği bana kalırsa nezaketli, adaletli ve saygılı olmaktır" dedi

07.06.2022 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Çukur", "Masumiyet", "Şampiyon" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi projelerde rol alan oyuncu İlayda Alişan (26), samimi açıklamalarda bulundu. Re Touch Mag'e konuşan Alişan, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "SEVGİ ZOR BULUNAN BİR ŞEY"

    İlayda Alişan, "Sevmenin baş faktörleri nelerdir, nasıl seversin sevdiğini?"sorusuna şu yanıtı verdi:

    Karşılıksız ve saf severim sanırım. Sevginin masum halini seviyorum. Kirletilmemiş, kirlenmemiş olanını. Sevmek güzel şey. Güzel sevmeyi bilmek ise aslında çok kolay fakat zor bulunan bir şey.

  • Oyuncu, yaşı ilerledikçe aşktan çok sevgi aradığını dile getirdi. Alişan, "Aşk çok yaşanılası bir duygu. Ama büyüdükçe sevgiyi arıyor oldum ben. İkisi birbirini tamamladığında çok daha büyük bir şey çıkıyor ortaya. Ama ona da zor rastlanıyor. İkili ilişkilerde bazen çok severken aşkı yakalayamıyorsun, bazen de çok âşıkken ondan nefret ediyorsun. Sevgi, insanı aşka nazaran daha az yaralıyor. O yüzden sevgi diyeceğim." şeklinde konuştu.

  • "SABIRSIZIM"

    Kendisinde beğenmediği özellikleri sıralayan İlayda Alişan, “Sabırsızlık... Bazen ufacık seyleri kafaya takmak, bazen de en büyük şeyleri umursamamak çelişkisi..." dedi.

  • "HAYATIM VE SEVDİKLERİM İÇİN ÇABALADIM"

    Oyuncu, "En önemli kişilik özelliğin sana göre nedir, mücadele etmeyi sever misin, yoksa durur bekler misin?" sorusunu, "Durup, bir şeylerin ayağıma gelmesini beklemedim hiç. Hayatım ve sevdiklerim için çabaladım küçüklüğümden beri. En önemli kişilik özelliği bana kalırsa nezaketli, adaletli ve saygılı olmaktır." yanıtını verdi.

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