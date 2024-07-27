İlayda Akdoğan'dan 'evlilik' açıklaması
İranlı basketbolcu Roham Kabir ile ilişkisi 5 yıldır devam eden oyuncu İlayda Akdoğan, evlilik sorularına; "Konuşulan bir şey yok ama hayırlısı" demekle yetindi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Akdoğan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
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Sevgilisi Roham Kabir ve bir arkadaşıyla yürüyüş yapan genç oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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"NEJAT İŞLER KENDİNİ HİÇ BOZMAYAN BİRİ"
'İyi Adamın 10 Günü' ve 'Kötü Adamın 10 Günü' projelerinde rol arkadaşı olan Nejat İşler hakkında İlayda Akdoğan; "Gündem olmayı hak eden bir adam. Çok seviyorum, çalışması çok keyifli biri. Fikirleriyle ve duruşuyla kendini hiç bozmayan birisi. Onun olduğu her işte oynamaktan çok keyif alabilirim" dedi.
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Roham Kabir ile olan ilişkisinden de bahseden oyuncu, evlilik soruları hakkında; "Bizim ailelerimiz pandemi zamanında tanıştı. Konuşulan bir şey yok ama hayırlısı" ifadelerini kullandı.