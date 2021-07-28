ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İlahiyat 2021 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021

Aşağıdaki tabloda Hukuk Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2020 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İlahiyat Fakültesi Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YÖK ATLAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlahiyat

(Burslu) SÖZ 5+0

3+0

—

— 5

3

—

— 82

110

—

— 516,51507

508,94714

—

— İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlahiyat

(%50 İndirimli) SÖZ 30+0

27+0

—

— 30

27

—

— 1.625

1.864

—

— 450,78736

446,97446

—

— MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 2.766

3.353

3.230

5.019 436,52797

434,16257

422,05369

448,55078 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat

(İngilizce) SÖZ 40+1

40+1

40+1

20+1 41

41

41

21 5.228

4.817

3.950

4.864 420,95964

425,99657

417,93819

449,36942 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat SÖZ 280+7

280+7

300+8

300+8 287

287

308

308 10.363

12.013

10.000

14.101 404,32164

405,13216

397,93806

421,05761 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İngilizce) SÖZ 30+1

30+1

30+1

20+1 31

31

31

21 11.039

9.343

8.330

11.521 402,83025

410,93523

402,11212

426,81975





ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İngilizce) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 11.094

15.627

11.200

17.950 402,69325

398,82986

395,31698

413,96623 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 30+1

30+1

30+1

40+1 31

31

31

41 13.889

15.221

11.300

15.364 396,85784

399,43844

395,05793

418,45477 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 18.279

22.856

18.900

22.864 389,59292

389,23709

382,50574

406,40338 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 22.759

23.784

17.600

21.070 383,33399

388,20833

384,34760

409,05704 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 31.537

33.256

27.300

30.058 373,55243

378,92138

372,64688

397,22894 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5

210+6

220+6

220+6 205

216

226

226 35.508

37.907

26.400

28.890 369,79630

375,13296

373,64284

398,55605 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 230+6

230+6

240+6

240+6 236

236

246

246 40.988

45.954

32.800

34.271 365,21268

369,39442

367,60540

392,65290 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat SÖZ 190+5

190+5

190+5

190+5 195

195

195

195 45.864

46.330

32.700

30.075 361,54194

369,13514

367,68758

397,21769 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 58.566

57.486

47.800

43.191 353,35673

362,33375

356,42513

383,90808 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3

100+3

100+3

100+3 113

103

103

103 62.577

60.862

48.400

45.306 351,02407

360,51262

356,02443

382,03181 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 150+4

150+4

160+4

160+4 154

154

164

164 65.057

68.495

56.900

51.483 349,60017

356,52456

350,96934

376,78700 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 68.923

64.329

43.200

32.305 347,53583

358,63529

359,49422

394,77273

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) İlahiyat SÖZ 190+5

200+5

220+6

220+6 195

205

226

226 71.743

72.572

66.700

55.366 346,09367

354,50901

345,75564

373,69632 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) İlahiyat SÖZ 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 74.034

69.810

56.700

48.337 344,93891

355,81678

351,04797

379,42728 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 74.224

79.490

65.400

55.597 344,84941

351,36830

346,45196

373,50910 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4

140+4

150+4

150+4 144

144

154

154 74.363

72.877

61.500

52.591 344,76993

354,36396

348,44897

375,88821 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) İlahiyat SÖZ 150+4

150+4

140+4

140+4 154

154

144

144 77.949

77.110

70.900

58.372 343,04859

352,43734

343,80054

371,38722 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) İlahiyat SÖZ 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 78.026

77.874

57.600

49.089 343,01043

352,08925

350,54155

378,79781 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) İlahiyat SÖZ 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 79.139

80.569

62.800

52.334 342,45190

350,89281

347,78455

376,09681 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İlahiyat SÖZ 120+3

130+4

120+3

120+3 123

134

123

123 95.467

92.143

82.600

63.926 335,31402

346,10751

338,64601

367,24847 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 95.521

87.032

72.000

58.810 335,29684

348,13803

343,30654

371,05172 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) İlahiyat SÖZ 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 95.844

86.970

72.300

59.152 335,18144

348,15949

343,15858

370,78046 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat SÖZ 150+4

150+4

150+4

150+4 154

154

154

154 96.618

94.460

72.300

55.735 334,86926

345,17893

343,16081

373,39487 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat SÖZ 200+5

210+6

220+6

220+6 205

216

226

226 99.966

110.512

89.000

68.492 333,58990

339,14036

336,02351

364,02616 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 104.529

94.024

83.400

64.135 331,82936

345,35666

338,29527

367,10838 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 210+6

220+6

240+6

240+6 216

226

246

246 108.559

107.489

99.700

74.639 330,29281

340,21922

331,96869

359,89169 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3

80+2

60+2

60+2 93

82

62

62 108.730

101.971

86.100

71.551 330,23567

342,24004

337,15853

361,93608 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 150+4

160+4

160+4

160+4 154

164

164

164 109.012

113.489

97.400

76.272 330,13445

338,12999

332,79068

358,81765 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4

170+5

180+5

180+5 154

175

185

185 110.780

106.508

92.300

72.154 329,51071

340,57160

334,72576

361,53904 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 170+5

170+5

175+5

175+5 175

175

180

180 115.365

104.708

83.400

61.339 327,84954

341,21874

338,27111

369,13757 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 117.345

111.359

95.400

74.054 327,13854

338,85047

333,55148

360,25489 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 190+5

190+5

200+5

200+5 195

195

205

205 120.636

120.986

104.000

76.807 325,99013

335,62280

330,22117

358,47469 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 126.264

122.109

105.000

76.604 324,12125

335,24523

329,85935

358,62037 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) İlahiyat SÖZ 210+6

210+6

220+6

220+6 216

216

226

226 126.292

113.758

102.000

76.041 324,10984

338,03158

330,86988

358,98093 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) İlahiyat SÖZ 350+9

400+10

300+8

300+8 359

410

308

308 128.068

127.218

95.600

72.172 323,51525

333,63349

333,48221

361,52925 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3

100+3

100+3

100+3 113

103

103

103 129.761

121.641

103.000

76.161 322,98009

335,40812

330,72616

358,89681 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 150+4

150+4

150+4

150+4 154

154

154

154 130.969

126.464

105.000

77.644 322,58595

333,86449

329,99004

357,94524 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) İlahiyat SÖZ 200+5

210+6

220+6

220+6 205

216

226

226 133.144

124.913

103.000

76.096 321,89141

334,34578

330,79653

358,94133 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3

80+2

80+2

— 93

82

82

— 138.304

138.385

118.000

— 320,22583

330,20373

325,50868

— FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) İlahiyat SÖZ 230+6

240+6

250+7

240+6 236

246

257

246 144.726

136.404

112.000

80.750 318,27506

330,79774

327,44294

355,95566 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 150+4

150+4

160+4

160+4 154

154

164

164 144.939

140.692

117.000

85.580 318,21091

329,50340

325,82621

352,96946 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

150+4

160+4

160+4 144

154

164

164 146.145

136.408

118.000

92.050 317,85693

330,79704

325,49917

349,21024 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3

100+3

90+3

90+3 113

103

93

93 147.304

138.759

109.000

78.343 317,50918

330,08367

328,47340

357,50032 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 80+2

120+3

120+3

120+3 82

123

123

123 147.467

148.447

136.000

96.686 317,45910

327,28320

320,19015

346,61005 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 130+4

130+4

140+4

140+4 134

134

144

144 150.534

143.504

124.000

88.209 316,57087

328,69113

323,69407

351,41733 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 152.688

142.226

112.000

82.174 315,96261

329,05361

327,55826

355,05748 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 150+4

150+4

150+4

150+4 154

154

154

154 153.880

140.170

119.000

83.814 315,60952

329,65847

325,30696

354,04592 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) İlahiyat SÖZ 180+5

190+5

200+5

200+5 185

195

205

205 154.704

141.573

112.000

81.297 315,36670

329,25096

327,58295

355,62058 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

140+4

150+4

150+4 144

144

154

154 158.311

150.857

131.000

94.189 314,32129

326,60533

321,59011

347,99488 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 40+1

40+1

40+1

— 41

41

41

— 159.997

152.689

135.000

— 313,84791

326,12823

320,22176

— KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 164.400

152.914

123.000

85.235 312,63498

326,06621

323,86563

353,17623 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 130+4

130+4

140+4

120+3 134

134

144

123 171.774

156.534

127.000

86.953 310,65183

325,07490

322,83731

352,14223 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 171.865

166.741

122.000

85.081 310,62982

322,32297

324,43824

353,26789 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 179.846

159.642

141.000

95.158 308,56833

324,23190

318,48714

347,42929 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 180.907

172.071

134.000

96.982 308,29705

320,96869

320,59239

346,45133 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 70+2

70+2

75+2

75+2 72

72

77

77 182.661

153.914

131.000

86.509 307,85568

325,79644

321,57268

352,42666 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 186.383

164.767

128.000

85.861 306,91524

322,84492

322,54135

352,80782 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 90+3

60+2

60+2

— 93

62

62

— 186.895

141.969

135.000

— 306,78326

329,12861

320,36925

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

150+4

160+4

160+4 144

154

164

164 187.286

184.682

155.000

103.719 306,69215

317,86068

314,66691

342,79897 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

140+4

140+4

140+4 144

144

144

144 190.648

161.153

138.000

96.273 305,85159

323,79609

319,50147

346,82030 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 191.916

169.495

134.000

88.123 305,53900

321,62480

320,80974

351,47575 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 110+3

110+3

120+3

— 113

113

123

— 201.267

163.863

156.000

— 303,24908

323,09607

314,40943

—

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 300+8

200+5

100+3

100+3 308

205

103

103 201.451

154.608

109.000

77.060 303,20936

325,59908

328,55483

358,30873 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 201.488

171.036

146.000

98.639 303,19906

321,23621

317,23168

345,53181 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 206.568

173.014

156.000

102.020 302,04111

320,72952

314,47374

343,68599 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

100+3

100+3

100+3 123

103

103

103 207.405

176.308

138.000

93.063 301,84877

319,88670

319,52395

348,61326 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4

150+4

150+4

150+4 154

154

154

154 207.456

181.269

151.000

97.833 301,83756

318,68358

315,84433

345,97390 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 80+2

80+2

90+3

90+3 82

82

93

93 209.171

187.409

174.000

112.224 301,44283

317,19882

310,11795

338,35764 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 130+4

130+4

120+3

120+3 134

134

123

123 209.837

180.450

143.000

95.511 301,28806

318,87691

318,03369

347,23919 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

140+4

150+4

150+4 144

144

154

154 210.306

190.542

169.000

110.637 301,18030

316,43340

311,11222

339,17220 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 210.717

178.531

148.000

98.889 301,08114

319,33858

316,60409

345,39875 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 130+4

130+4

130+4

130+4 134

134

134

134 213.340

203.962

186.000

113.411 300,47548

313,34405

307,14110

337,75059 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 150+4

100+3

—

— 154

103

—

— 213.498

171.895

—

— 300,43791

321,01395

—

— TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) İlahiyat SÖZ 110+3

100+3

100+3

100+3 113

103

103

103 214.500

169.785

141.000

89.502 300,21290

321,55611

318,48310

350,68872 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 215.988

195.405

159.000

104.379 299,85731

315,30127

313,73955

342,44418 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 130+4

140+4

150+4

140+4 134

144

154

144 144

218.675

195.636

174.000

107.621 299,25192

315,25191

309,98375

340,70532 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5

100+3

100+3

100+3 205

103

103

103 222.237

159.431

125.000

86.450 298,45359

324,29358

323,38771

352,46189 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 40+1

—

—

— 41

—

—

— 223.933

—

—

— 298,06388

—

—

— SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 224.891

200.251

181.000

113.144 297,85369

314,18303

308,25997

337,88270 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3

120+3

120+3

120+3 103

123

123

123 230.931

199.116

162.000

104.545 296,53622

314,45201

312,99342

342,35762 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 80+2

80+2

—

— 82

82

—

— 240.382

218.601

—

— 294,53404

310,10881

—

— RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

150+4

160+4

160+4 144

154

164

164 241.746

207.810

182.000

113.747 294,23587

312,45717

308,17797

337,59271 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4

140+4

140+4

140+4 144

144

144

144 247.826

212.111

168.000

107.642 292,94129

311,50999

311,38922

340,69332 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

80+2

80+2 103

103

82

82 253.171

211.614

171.000

109.879 291,84854

311,61642

310,68151

339,56193 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 110+3

90+3

90+3

90+3 113

93

93

93 257.751

216.293

184.000

112.492 290,88752

310,60551

307,62522

338,22553 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 260.357

222.931

195.000

120.452 290,35874

309,18349

305,15741

334,27587 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 262.855

227.719

204.000

121.764 289,83746

308,18241

303,12926

333,65750 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 150+4

150+4

150+4

150+4 154

154

154

154 263.835

211.421

183.000

107.699 289,63829

311,65908

307,98282

340,65954 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) İlahiyat SÖZ 200+5

140+4

160+4

160+4 205

144

164

164 265.543

196.784

166.000

106.799 289,29877

314,99769

311,89301

341,16429 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 170+5

180+5

180+5

180+5 175

185

185

185 267.341

225.064

183.000

112.196 288,94230

308,73791

307,77151

338,37553 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 271.516

230.350

191.000

119.913 288,13345

307,61846

305,93434

334,53129 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4

140+4

160+4

160+4 144

144

164

164 274.402

235.816

187.000

111.610 287,56427

306,48694

306,86017

338,66819 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3

80+2

—

— 93

82

—

— 288.153

247.608

—

— 284,92109

304,13525

—

— HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 290.709

236.213

206.000

120.673 284,44169

306,40964

302,77838

334,16354 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(Arapça) SÖZ 80+2

40+1

40+1

40+1 82

41

41

41 296.015

182.496

143.000

95.760 283,45136

318,38846

318,10867

347,09270 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 110+3

110+3

120+3

120+3 113

113

123

123 296.228

250.764

218.000

126.718 283,41183

303,50310

300,32648

331,26491 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 120+3

120+3

120+3

80+2 123

123

123

82 297.219

247.673

208.000

120.109 283,22481

304,12752

302,40201

334,43552 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

80+2

80+2

100+3 103

82

82

103 314.033

220.089

194.000

126.065 280,12506

309,79050

305,31144

331,58757 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 120+3

120+3

100+3

100+3 123

123

103

103 314.061

254.753

216.000

122.886 280,12052

302,72861

300,56801

333,11068 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 110+3

110+3

110+3

110+3 113

113

113

113 315.654

253.073

213.000

115.718 279,83703

303,04346

301,26392

336,59619 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

120+3

120+3 103

103

123

123 322.557

253.063

230.000

128.519 278,61402

303,04573

297,90036

330,43796 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4

140+4

140+4

90+3 144

144

144

93 333.599

274.396

218.000

119.859 276,64612

298,89915

300,19866

334,55002 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 140+4

120+3

120+3

120+3 144

123

123

123 338.906

265.182

226.000

128.258 275,70991

300,69156

298,52316

330,54306 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 110+3

120+3

120+3

100+3 113

123

123

103 358.961

271.466

235.000

129.399 272,27711

299,46749

296,89982

330,00265 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

120+3

120+3 103

103

123

123 370.582

271.726

234.000

129.656 270,34334

299,41509

296,97391

329,88748 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 100+3

100+3

120+3

120+3 103

103

123

123 379.859

282.185

234.000

130.920 268,79955

297,47217

297,08809

329,32356 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4

100+3

100+3

100+3 154

103

103

103 396.557

271.510

209.000

129.368 266,09568

299,45861

302,14747

330,02102 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat

(Burslu) SÖZ 60+0

—

—

— 60

—

—

— 643.440

—

—

— 231,19766

—

—

— YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat

(Burslu) SÖZ 100+0

100+0

100+0

100+0 100

100

100

100 686.064

602.760

594.000

173.383 225,89238

250,65918

248,72409

311,42855 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İlahiyat SÖZ 10+0

10+0

15+0

10+0 10

10

15

10 784.070

421.573

422.000

194.212 213,47142

274,76973

267,94320

303,59180