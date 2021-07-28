|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|İlahiyat
|SÖZ
|190+5
200+5
220+6
220+6
|195
205
226
226
|71.743
72.572
66.700
55.366
|346,09367
354,50901
345,75564
373,69632
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|İlahiyat
|SÖZ
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|74.034
69.810
56.700
48.337
|344,93891
355,81678
351,04797
379,42728
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|74.224
79.490
65.400
55.597
|344,84941
351,36830
346,45196
373,50910
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|140+4
140+4
150+4
150+4
|144
144
154
154
|74.363
72.877
61.500
52.591
|344,76993
354,36396
348,44897
375,88821
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|İlahiyat
|SÖZ
|150+4
150+4
140+4
140+4
|154
154
144
144
|77.949
77.110
70.900
58.372
|343,04859
352,43734
343,80054
371,38722
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|İlahiyat
|SÖZ
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|78.026
77.874
57.600
49.089
|343,01043
352,08925
350,54155
378,79781
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|İlahiyat
|SÖZ
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|79.139
80.569
62.800
52.334
|342,45190
350,89281
347,78455
376,09681
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
130+4
120+3
120+3
|123
134
123
123
|95.467
92.143
82.600
63.926
|335,31402
346,10751
338,64601
367,24847
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|95.521
87.032
72.000
58.810
|335,29684
348,13803
343,30654
371,05172
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|İlahiyat
|SÖZ
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|95.844
86.970
72.300
59.152
|335,18144
348,15949
343,15858
370,78046
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|İlahiyat
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|96.618
94.460
72.300
55.735
|334,86926
345,17893
343,16081
373,39487
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İlahiyat
|SÖZ
|200+5
210+6
220+6
220+6
|205
216
226
226
|99.966
110.512
89.000
68.492
|333,58990
339,14036
336,02351
364,02616
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|104.529
94.024
83.400
64.135
|331,82936
345,35666
338,29527
367,10838
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|210+6
220+6
240+6
240+6
|216
226
246
246
|108.559
107.489
99.700
74.639
|330,29281
340,21922
331,96869
359,89169
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|90+3
80+2
60+2
60+2
|93
82
62
62
|108.730
101.971
86.100
71.551
|330,23567
342,24004
337,15853
361,93608
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|150+4
160+4
160+4
160+4
|154
164
164
164
|109.012
113.489
97.400
76.272
|330,13445
338,12999
332,79068
358,81765
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|150+4
170+5
180+5
180+5
|154
175
185
185
|110.780
106.508
92.300
72.154
|329,51071
340,57160
334,72576
361,53904
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|170+5
170+5
175+5
175+5
|175
175
180
180
|115.365
104.708
83.400
61.339
|327,84954
341,21874
338,27111
369,13757
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|117.345
111.359
95.400
74.054
|327,13854
338,85047
333,55148
360,25489
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|190+5
190+5
200+5
200+5
|195
195
205
205
|120.636
120.986
104.000
76.807
|325,99013
335,62280
330,22117
358,47469
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|126.264
122.109
105.000
76.604
|324,12125
335,24523
329,85935
358,62037
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|İlahiyat
|SÖZ
|210+6
210+6
220+6
220+6
|216
216
226
226
|126.292
113.758
102.000
76.041
|324,10984
338,03158
330,86988
358,98093
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|İlahiyat
|SÖZ
|350+9
400+10
300+8
300+8
|359
410
308
308
|128.068
127.218
95.600
72.172
|323,51525
333,63349
333,48221
361,52925
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|129.761
121.641
103.000
76.161
|322,98009
335,40812
330,72616
358,89681
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|İlahiyat
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|130.969
126.464
105.000
77.644
|322,58595
333,86449
329,99004
357,94524
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|İlahiyat
|SÖZ
|200+5
210+6
220+6
220+6
|205
216
226
226
|133.144
124.913
103.000
76.096
|321,89141
334,34578
330,79653
358,94133
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|90+3
80+2
80+2
—
|93
82
82
—
|138.304
138.385
118.000
—
|320,22583
330,20373
325,50868
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|İlahiyat
|SÖZ
|230+6
240+6
250+7
240+6
|236
246
257
246
|144.726
136.404
112.000
80.750
|318,27506
330,79774
327,44294
355,95566
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|150+4
150+4
160+4
160+4
|154
154
164
164
|144.939
140.692
117.000
85.580
|318,21091
329,50340
325,82621
352,96946
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|140+4
150+4
160+4
160+4
|144
154
164
164
|146.145
136.408
118.000
92.050
|317,85693
330,79704
325,49917
349,21024
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|110+3
100+3
90+3
90+3
|113
103
93
93
|147.304
138.759
109.000
78.343
|317,50918
330,08367
328,47340
357,50032
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
120+3
120+3
120+3
|82
123
123
123
|147.467
148.447
136.000
96.686
|317,45910
327,28320
320,19015
346,61005
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|130+4
130+4
140+4
140+4
|134
134
144
144
|150.534
143.504
124.000
88.209
|316,57087
328,69113
323,69407
351,41733
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|152.688
142.226
112.000
82.174
|315,96261
329,05361
327,55826
355,05748
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|153.880
140.170
119.000
83.814
|315,60952
329,65847
325,30696
354,04592
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5
190+5
200+5
200+5
|185
195
205
205
|154.704
141.573
112.000
81.297
|315,36670
329,25096
327,58295
355,62058
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|140+4
140+4
150+4
150+4
|144
144
154
154
|158.311
150.857
131.000
94.189
|314,32129
326,60533
321,59011
347,99488
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İlahiyat
(Arapça)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|159.997
152.689
135.000
—
|313,84791
326,12823
320,22176
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|164.400
152.914
123.000
85.235
|312,63498
326,06621
323,86563
353,17623
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|130+4
130+4
140+4
120+3
|134
134
144
123
|171.774
156.534
127.000
86.953
|310,65183
325,07490
322,83731
352,14223
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|171.865
166.741
122.000
85.081
|310,62982
322,32297
324,43824
353,26789
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|179.846
159.642
141.000
95.158
|308,56833
324,23190
318,48714
347,42929
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|180.907
172.071
134.000
96.982
|308,29705
320,96869
320,59239
346,45133
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
75+2
75+2
|72
72
77
77
|182.661
153.914
131.000
86.509
|307,85568
325,79644
321,57268
352,42666
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|186.383
164.767
128.000
85.861
|306,91524
322,84492
322,54135
352,80782
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|90+3
60+2
60+2
—
|93
62
62
—
|186.895
141.969
135.000
—
|306,78326
329,12861
320,36925
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|140+4
150+4
160+4
160+4
|144
154
164
164
|187.286
184.682
155.000
103.719
|306,69215
317,86068
314,66691
342,79897
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|190.648
161.153
138.000
96.273
|305,85159
323,79609
319,50147
346,82030
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|191.916
169.495
134.000
88.123
|305,53900
321,62480
320,80974
351,47575
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|110+3
110+3
120+3
—
|113
113
123
—
|201.267
163.863
156.000
—
|303,24908
323,09607
314,40943
—
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