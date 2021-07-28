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İlahiyat Fakültesi taban puanları 2021! İlahiyat Fakültesi başarı sıralaması

İlahiyat Fakültesi taban puanları, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dört yıllık lisans bölümlerinden biri olan İlahiyat Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması 2021 haberimizde...

28.07.2021 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
İlahiyat Fakültesi taban puanları 2021! İlahiyat Fakültesi başarı sıralaması

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İlahiyat 2021 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021

Aşağıdaki tabloda Hukuk Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2020 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İlahiyat Fakültesi Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YÖK ATLAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlahiyat
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0

 5
3

 82
110

 516,51507
508,94714
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlahiyat
(%50 İndirimli)		 SÖZ 30+0
27+0

 30
27

 1.625
1.864

 450,78736
446,97446
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 2.766
3.353
3.230
5.019		 436,52797
434,16257
422,05369
448,55078
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
20+1		 41
41
41
21		 5.228
4.817
3.950
4.864		 420,95964
425,99657
417,93819
449,36942
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat SÖZ 280+7
280+7
300+8
300+8		 287
287
308
308		 10.363
12.013
10.000
14.101		 404,32164
405,13216
397,93806
421,05761
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
31
31
21		 11.039
9.343
8.330
11.521		 402,83025
410,93523
402,11212
426,81975


ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 11.094
15.627
11.200
17.950		 402,69325
398,82986
395,31698
413,96623
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
31
31
41		 13.889
15.221
11.300
15.364		 396,85784
399,43844
395,05793
418,45477
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 18.279
22.856
18.900
22.864		 389,59292
389,23709
382,50574
406,40338
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 22.759
23.784
17.600
21.070		 383,33399
388,20833
384,34760
409,05704
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 31.537
33.256
27.300
30.058		 373,55243
378,92138
372,64688
397,22894
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5
210+6
220+6
220+6		 205
216
226
226		 35.508
37.907
26.400
28.890		 369,79630
375,13296
373,64284
398,55605
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 230+6
230+6
240+6
240+6		 236
236
246
246		 40.988
45.954
32.800
34.271		 365,21268
369,39442
367,60540
392,65290
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat SÖZ 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 45.864
46.330
32.700
30.075		 361,54194
369,13514
367,68758
397,21769
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 58.566
57.486
47.800
43.191		 353,35673
362,33375
356,42513
383,90808
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 62.577
60.862
48.400
45.306		 351,02407
360,51262
356,02443
382,03181
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 150+4
150+4
160+4
160+4		 154
154
164
164		 65.057
68.495
56.900
51.483		 349,60017
356,52456
350,96934
376,78700
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 68.923
64.329
43.200
32.305		 347,53583
358,63529
359,49422
394,77273

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) İlahiyat SÖZ 190+5
200+5
220+6
220+6		 195
205
226
226		 71.743
72.572
66.700
55.366		 346,09367
354,50901
345,75564
373,69632
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) İlahiyat SÖZ 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 74.034
69.810
56.700
48.337		 344,93891
355,81678
351,04797
379,42728
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 74.224
79.490
65.400
55.597		 344,84941
351,36830
346,45196
373,50910
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4
140+4
150+4
150+4		 144
144
154
154		 74.363
72.877
61.500
52.591		 344,76993
354,36396
348,44897
375,88821
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) İlahiyat SÖZ 150+4
150+4
140+4
140+4		 154
154
144
144		 77.949
77.110
70.900
58.372		 343,04859
352,43734
343,80054
371,38722
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) İlahiyat SÖZ 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 78.026
77.874
57.600
49.089		 343,01043
352,08925
350,54155
378,79781
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) İlahiyat SÖZ 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 79.139
80.569
62.800
52.334		 342,45190
350,89281
347,78455
376,09681
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İlahiyat SÖZ 120+3
130+4
120+3
120+3		 123
134
123
123		 95.467
92.143
82.600
63.926		 335,31402
346,10751
338,64601
367,24847
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 95.521
87.032
72.000
58.810		 335,29684
348,13803
343,30654
371,05172
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) İlahiyat SÖZ 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 95.844
86.970
72.300
59.152		 335,18144
348,15949
343,15858
370,78046
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İlahiyat SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 96.618
94.460
72.300
55.735		 334,86926
345,17893
343,16081
373,39487
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat SÖZ 200+5
210+6
220+6
220+6		 205
216
226
226		 99.966
110.512
89.000
68.492		 333,58990
339,14036
336,02351
364,02616
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 104.529
94.024
83.400
64.135		 331,82936
345,35666
338,29527
367,10838
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 210+6
220+6
240+6
240+6		 216
226
246
246		 108.559
107.489
99.700
74.639		 330,29281
340,21922
331,96869
359,89169
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3
80+2
60+2
60+2		 93
82
62
62		 108.730
101.971
86.100
71.551		 330,23567
342,24004
337,15853
361,93608
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 150+4
160+4
160+4
160+4		 154
164
164
164		 109.012
113.489
97.400
76.272		 330,13445
338,12999
332,79068
358,81765
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4
170+5
180+5
180+5		 154
175
185
185		 110.780
106.508
92.300
72.154		 329,51071
340,57160
334,72576
361,53904
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 170+5
170+5
175+5
175+5		 175
175
180
180		 115.365
104.708
83.400
61.339		 327,84954
341,21874
338,27111
369,13757
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 117.345
111.359
95.400
74.054		 327,13854
338,85047
333,55148
360,25489
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 190+5
190+5
200+5
200+5		 195
195
205
205		 120.636
120.986
104.000
76.807		 325,99013
335,62280
330,22117
358,47469
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 126.264
122.109
105.000
76.604		 324,12125
335,24523
329,85935
358,62037
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) İlahiyat SÖZ 210+6
210+6
220+6
220+6		 216
216
226
226		 126.292
113.758
102.000
76.041		 324,10984
338,03158
330,86988
358,98093
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) İlahiyat SÖZ 350+9
400+10
300+8
300+8		 359
410
308
308		 128.068
127.218
95.600
72.172		 323,51525
333,63349
333,48221
361,52925
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 129.761
121.641
103.000
76.161		 322,98009
335,40812
330,72616
358,89681
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 130.969
126.464
105.000
77.644		 322,58595
333,86449
329,99004
357,94524
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) İlahiyat SÖZ 200+5
210+6
220+6
220+6		 205
216
226
226		 133.144
124.913
103.000
76.096		 321,89141
334,34578
330,79653
358,94133
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3
80+2
80+2
 93
82
82
 138.304
138.385
118.000
 320,22583
330,20373
325,50868
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) İlahiyat SÖZ 230+6
240+6
250+7
240+6		 236
246
257
246		 144.726
136.404
112.000
80.750		 318,27506
330,79774
327,44294
355,95566
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 150+4
150+4
160+4
160+4		 154
154
164
164		 144.939
140.692
117.000
85.580		 318,21091
329,50340
325,82621
352,96946
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
150+4
160+4
160+4		 144
154
164
164		 146.145
136.408
118.000
92.050		 317,85693
330,79704
325,49917
349,21024
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 110+3
100+3
90+3
90+3		 113
103
93
93		 147.304
138.759
109.000
78.343		 317,50918
330,08367
328,47340
357,50032
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 80+2
120+3
120+3
120+3		 82
123
123
123		 147.467
148.447
136.000
96.686		 317,45910
327,28320
320,19015
346,61005
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 130+4
130+4
140+4
140+4		 134
134
144
144		 150.534
143.504
124.000
88.209		 316,57087
328,69113
323,69407
351,41733
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 152.688
142.226
112.000
82.174		 315,96261
329,05361
327,55826
355,05748
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 153.880
140.170
119.000
83.814		 315,60952
329,65847
325,30696
354,04592
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) İlahiyat SÖZ 180+5
190+5
200+5
200+5		 185
195
205
205		 154.704
141.573
112.000
81.297		 315,36670
329,25096
327,58295
355,62058
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
140+4
150+4
150+4		 144
144
154
154		 158.311
150.857
131.000
94.189		 314,32129
326,60533
321,59011
347,99488
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 159.997
152.689
135.000
 313,84791
326,12823
320,22176
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 164.400
152.914
123.000
85.235		 312,63498
326,06621
323,86563
353,17623
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 130+4
130+4
140+4
120+3		 134
134
144
123		 171.774
156.534
127.000
86.953		 310,65183
325,07490
322,83731
352,14223
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 171.865
166.741
122.000
85.081		 310,62982
322,32297
324,43824
353,26789
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 179.846
159.642
141.000
95.158		 308,56833
324,23190
318,48714
347,42929
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 180.907
172.071
134.000
96.982		 308,29705
320,96869
320,59239
346,45133
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
75+2
75+2		 72
72
77
77		 182.661
153.914
131.000
86.509		 307,85568
325,79644
321,57268
352,42666
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 186.383
164.767
128.000
85.861		 306,91524
322,84492
322,54135
352,80782
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 90+3
60+2
60+2
 93
62
62
 186.895
141.969
135.000
 306,78326
329,12861
320,36925
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
150+4
160+4
160+4		 144
154
164
164		 187.286
184.682
155.000
103.719		 306,69215
317,86068
314,66691
342,79897
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 190.648
161.153
138.000
96.273		 305,85159
323,79609
319,50147
346,82030
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 191.916
169.495
134.000
88.123		 305,53900
321,62480
320,80974
351,47575
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 110+3
110+3
120+3
 113
113
123
 201.267
163.863
156.000
 303,24908
323,09607
314,40943

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 300+8
200+5
100+3
100+3		 308
205
103
103		 201.451
154.608
109.000
77.060		 303,20936
325,59908
328,55483
358,30873
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 201.488
171.036
146.000
98.639		 303,19906
321,23621
317,23168
345,53181
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 206.568
173.014
156.000
102.020		 302,04111
320,72952
314,47374
343,68599
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
100+3
100+3
100+3		 123
103
103
103		 207.405
176.308
138.000
93.063		 301,84877
319,88670
319,52395
348,61326
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 207.456
181.269
151.000
97.833		 301,83756
318,68358
315,84433
345,97390
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 209.171
187.409
174.000
112.224		 301,44283
317,19882
310,11795
338,35764
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 209.837
180.450
143.000
95.511		 301,28806
318,87691
318,03369
347,23919
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
140+4
150+4
150+4		 144
144
154
154		 210.306
190.542
169.000
110.637		 301,18030
316,43340
311,11222
339,17220
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 210.717
178.531
148.000
98.889		 301,08114
319,33858
316,60409
345,39875
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 213.340
203.962
186.000
113.411		 300,47548
313,34405
307,14110
337,75059
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 150+4
100+3

 154
103

 213.498
171.895

 300,43791
321,01395
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) İlahiyat SÖZ 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 214.500
169.785
141.000
89.502		 300,21290
321,55611
318,48310
350,68872
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 215.988
195.405
159.000
104.379		 299,85731
315,30127
313,73955
342,44418
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 130+4
140+4
150+4
140+4		 134
144
154
144		 144
218.675
195.636
174.000
107.621		 299,25192
315,25191
309,98375
340,70532
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5
100+3
100+3
100+3		 205
103
103
103		 222.237
159.431
125.000
86.450		 298,45359
324,29358
323,38771
352,46189
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 40+1


 41


 223.933


 298,06388
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 224.891
200.251
181.000
113.144		 297,85369
314,18303
308,25997
337,88270
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100+3
120+3
120+3
120+3		 103
123
123
123		 230.931
199.116
162.000
104.545		 296,53622
314,45201
312,99342
342,35762
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2

 82
82

 240.382
218.601

 294,53404
310,10881
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
150+4
160+4
160+4		 144
154
164
164		 241.746
207.810
182.000
113.747		 294,23587
312,45717
308,17797
337,59271
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 247.826
212.111
168.000
107.642		 292,94129
311,50999
311,38922
340,69332
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
80+2		 103
103
82
82		 253.171
211.614
171.000
109.879		 291,84854
311,61642
310,68151
339,56193
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 110+3
90+3
90+3
90+3		 113
93
93
93		 257.751
216.293
184.000
112.492		 290,88752
310,60551
307,62522
338,22553
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 260.357
222.931
195.000
120.452		 290,35874
309,18349
305,15741
334,27587
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 262.855
227.719
204.000
121.764		 289,83746
308,18241
303,12926
333,65750
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 263.835
211.421
183.000
107.699		 289,63829
311,65908
307,98282
340,65954
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) İlahiyat SÖZ 200+5
140+4
160+4
160+4		 205
144
164
164		 265.543
196.784
166.000
106.799		 289,29877
314,99769
311,89301
341,16429
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 170+5
180+5
180+5
180+5		 175
185
185
185		 267.341
225.064
183.000
112.196		 288,94230
308,73791
307,77151
338,37553
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 271.516
230.350
191.000
119.913		 288,13345
307,61846
305,93434
334,53129
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4
140+4
160+4
160+4		 144
144
164
164		 274.402
235.816
187.000
111.610		 287,56427
306,48694
306,86017
338,66819
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 90+3
80+2

 93
82

 288.153
247.608

 284,92109
304,13525
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 290.709
236.213
206.000
120.673		 284,44169
306,40964
302,77838
334,16354
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 80+2
40+1
40+1
40+1		 82
41
41
41		 296.015
182.496
143.000
95.760		 283,45136
318,38846
318,10867
347,09270
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 296.228
250.764
218.000
126.718		 283,41183
303,50310
300,32648
331,26491
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 120+3
120+3
120+3
80+2		 123
123
123
82		 297.219
247.673
208.000
120.109		 283,22481
304,12752
302,40201
334,43552
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
80+2
80+2
100+3		 103
82
82
103		 314.033
220.089
194.000
126.065		 280,12506
309,79050
305,31144
331,58757
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 120+3
120+3
100+3
100+3		 123
123
103
103		 314.061
254.753
216.000
122.886		 280,12052
302,72861
300,56801
333,11068
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 315.654
253.073
213.000
115.718		 279,83703
303,04346
301,26392
336,59619
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
120+3
120+3		 103
103
123
123		 322.557
253.063
230.000
128.519		 278,61402
303,04573
297,90036
330,43796
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 140+4
140+4
140+4
90+3		 144
144
144
93		 333.599
274.396
218.000
119.859		 276,64612
298,89915
300,19866
334,55002
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 140+4
120+3
120+3
120+3		 144
123
123
123		 338.906
265.182
226.000
128.258		 275,70991
300,69156
298,52316
330,54306
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 110+3
120+3
120+3
100+3		 113
123
123
103		 358.961
271.466
235.000
129.399		 272,27711
299,46749
296,89982
330,00265
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
120+3
120+3		 103
103
123
123		 370.582
271.726
234.000
129.656		 270,34334
299,41509
296,97391
329,88748
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 100+3
100+3
120+3
120+3		 103
103
123
123		 379.859
282.185
234.000
130.920		 268,79955
297,47217
297,08809
329,32356
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 150+4
100+3
100+3
100+3		 154
103
103
103		 396.557
271.510
209.000
129.368		 266,09568
299,45861
302,14747
330,02102
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(Burslu)		 SÖZ 60+0


 60


 643.440


 231,19766
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat
(Burslu)		 SÖZ 100+0
100+0
100+0
100+0		 100
100
100
100		 686.064
602.760
594.000
173.383		 225,89238
250,65918
248,72409
311,42855
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İlahiyat SÖZ 10+0
10+0
15+0
10+0		 10
10
15
10		 784.070
421.573
422.000
194.212		 213,47142
274,76973
267,94320
303,59180

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