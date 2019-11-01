İlaç zehirlenmesi nedir?

İlaç zehirlenmeleri; bir ilacın bilmeden doz aşımı ya da bilerek fazla alınması durumunda ortaya çıkan bir zehirlenmedir. Zehirlenme oluşması halinde vücudun tüm işleyişi bozulur ve organların işlevselliğini yitirmesi ile de ortaya çok kötü sonuçlar çıkabilir veya ölümle sonuçlanabilir.

Gelişmekte olan ülkelerde bu oran çok daha fazla yükselmektedir. Bilinçsizce ilaç kullanımı, tavsiye ile ilaç kullanımı gibi cahillikle alınan ilaçlar buna etken olabilmektedir. Küçük yaşta çocuklarda % 80, kazayla %80-85 ve intihar girişimi ile % 15-20 oranında ilaç zehirlenme vakası görülebilmektedir.

İlaç zehirlenmesi belirtileri

İlaç zehirlenmesinde ilacı alan kişinin; yaşı, biyolojik yapısının durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Uyku haline geçme, mide bulantısı, kusma, sık soluma, kalp ritminin artması, anormal davranış belirtileri, kasılmalar ve koma hali olabilmektedir. İlacın yüksek dozda alınması ya da oranının yüksek olması belirtilerin daha hızlı ve daha kötü olmasına neden teşkil edebilmektedir.

İlaç zehirlenmesi tedavisi

Vücudun işlevinin kaybolması durumunda açık bir bilince sahip olmadığı için yanında bulunan kişiler tarafından acil bir şekilde hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Hastaneye götürmeden öncelikle hasta kişi kusturulması sağlanarak ilk yardım yapılmalıdır. Hastayı sağ tarafa yatırarak koma pozisyonunda ambulans gelene kadar bekletmek gereklidir. Hastaneye götürülürken alınan ilaçların kutusu beraberinde götürülmelidir. Bu durumda hekim neden kaynaklandığını ve hangi ilaç olduğu konusunda yakınlarından bilgi almak isteyecektir. Bu bilgiler ışığında kişinin midesi yıkatılarak ilacın etkilerinden arındırılması sağlanacaktır