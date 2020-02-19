İlaç alerjisi nasıl oluşur?

İlaç alerjileri vücudun yarattığı ve önemsenmesi gereken tepkimelerdir. Öncelikle hafif kaşıntı gibi basit etkileri olsa da, ölüme kadar da gidebilmektedir. Bu yüzden bir ilaç alırken belirtilere yönelik doğru teşhis konması çok önemlidir. Belli başlı oluşan alerji belirtileri şunlardır;

İlk olarak sıkça görülen kişide kaşıntı oluşmaya başlaması ve deride döküntüler meydana gelmesidir.

Göz kapaklarında ve dudak kısımlarında şişlikler oluşabilmektedir.

Eklem ağrıları ortaya çıkmaktadır.

Damar iltihabı olarak adlandırılan vaskülit veya serum hastalığı olması da ilaç alerjilerinden dolayı ortaya çıkmaktadır.

İlerleyen belirtilerde ise ağız içinde ve deride büyük döküntüler oluşabilmektedir.

Bazen de ilaç alerjisini tek belirtisi olarak ateşlenme de görülebilmektedir.

En önemli ve ağır belirtilerde ciddi ilaç alerjilerinde meydana gelen aşırı halsizlik, tansiyonun düşmesi, kramplı şekilde oluşan karın ağrısı ve nefes sıkışmaları şekilde gelişerek kişiyi şoka sokarak bilincini kaybetmesine neden olarak ölümüne yol açabilmektedir.

Kişide ilaç alerjisi olup, olmadığı ise; iyi bir şekilde sorgulama, laboratuvar testi ve deri testi yapılarak anlaşılabilmektedir. Bu testler ile belirlenen alerji yapan ilaçların kullanımı alerji olan kişinin daha sonra farklı durumlarda hasta olması halinde göz önünde tutulabilecek önlemler olarak alınmalıdır.