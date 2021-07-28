Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası

İl il risk haritası 28 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

Sağlık Bakanlığı 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 20,29 Adıyaman 13,93 Afyon 27,81 Ağrı 188,96 Aksaray 39,55 Amasya 29,21 Ankara 57,95 Antalya 69,65 Ardahan 52,51 Artvin 33,88 Aydın 16,01 Balıkesir 20,43 Bartın 14,43 Batman 55,38 Bayburt 35,05 Bilecik 28,97 Bingöl 91,35 Bitlis 122,13 Bolu 43,71 Burdur 38,55 Bursa 31,98 Çanakkale 21,57 Çankırı 33,96 Çorum 34,55 Denizli 18,83 Diyarbakır 117,79 Düzce 35,78 Edirne 24,52 Elazığ 58,43 Erzincan 52,79 Erzurum 80,82 Eskişehir 66,83 Gaziantep 21,96 Giresun 78,54 Gümüşhane 11,88 Hakkari 76,23 Hatay 12,71 Iğdır 58,52 Isparta 44,29 İstanbul 75,12 İzmir 24,46 Kahramanmaraş 12,20 Karabük 32,51 Karaman 24,85 Kars 34,40 Kastamonu 32,35 Kayseri 49,59 Kırıkkale 99,11 Kırklareli 34,48 Kırşehir 42,77 Kilis 8,32 Kocaeli 47,83 Konya 56,98 Kütahya 61,63 Malatya 27,51 Manisa 16,93 Mardin 51,66 Mersin 61,88 Muğla 33,44 Muş 47,20 Nevşehir 31,81 Niğde 39,37 Ordu 50,32 Osmaniye 17,51 Rize 76,76 Sakarya 69,22 Samsun 30,66 Siirt 471,57 Sinop 27,44 Sivas 60,56 Şanlıurfa 30,80 Şırnak 30,56 Tekirdağ 20,88 Tokat 54,81 Trabzon 56,33 Tunceli 20,17 Uşak 13,40 Van 120,68 Yalova 45,55 Yozgat 24,33 Zonguldak 26,29

VAKA SAYISI 2 KATINA ÇIKTI!

Fahrettin Koca Twitter hesabından, vaka sayılarının artış gösterdiğini duyurdu. Koca, " Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz.

Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.