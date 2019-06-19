19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen il dışı atama başvuruları devam ediyor. Şehir değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, il dışı atama başvuruları ne zaman sona erecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı il dışı atama başvuru tarihlerini belirledi. Halen devam eden atama başvuruları 14 Haziran'da başladı ve 20 Haziran'da sona erecek.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 20 Haziran 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019
İl dışı atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 24 Haziran 2019'da açıklanacak.
Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 11. maddesi kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 25 Haziran 2019'da açıklanacak
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