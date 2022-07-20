İKSV'den yeni podcast serisi

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yayımladığı “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri” raporundan yola çıkan ve Zorlu Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği programı Eşit Bi’Hayat’ın desteğiyle hayata geçirilen podcast serisinde Duygu Demirdağ, her hafta yaratıcı sektörün farklı alanlarından konuklarla toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine sohbet ediyor.

Duygu Demirdağ podcast serisinin her bölümünde farklı kişilerin hikâyelerini dinliyor, yaratıcı sektör çalışanlarının karşılaştığı cinsiyet veya cinsel yönelim ayrımcılığı temelli sorunları, yaşadıkları zorlukları konuşuyor. Seri boyunca, yaşanan sorunların nasıl aşılabileceğine, yaratıcı sektörler içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanabileceğine yönelik yanıtlar aranıyor.

Serinin ilk bölümlerinin konukları, İKSV’nin “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri” raporunun yazarı Prof. Dr. Itır Erhart, Umami Kitap’ın kurucularından Seçil Epik, orkestra şefi Nisan Ak, oyun yazarı Ebru Nihan Celkan, Şokopop’un yaratıcısı Ekim Acun ile Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova olacak. Podcast serisi, eklenecek yeni bölümlerle birlikte eylül ayının sonuna kadar devam edecek.