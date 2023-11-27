İKSV'den genç sanatçılara fon desteği

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladığı 2022 yılında, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’nu oluşturdu. Bu fon, genç sanatçılara, İstanbul Festivalleri ve İstanbul Bienali’nde yeni eserler üretme fırsatı sunarak, sanat dünyasında genç seslerin güçlenmesi ve daha geniş kitleler tarafından duyulmasına imkân tanıyor.

İKSV, fon aracılığıyla film, tiyatro, dans, müzik ve güncel sanat alanlarında çalışan genç ve yaratıcı sanatçıların eserlerine destek oluyor, yeni eser siparişleri veriyor, gençlere festivallerde alan açıyor ve dünya genelindeki sanat profesyonelleriyle bağlantı kurma fırsatları sunuyor.

Büyük Zarifi Apartmanı

2023’te İKSV, 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu aracılığıyla, farklı disiplinlerden 13 projeyi destekledi. 30. İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz+ 23 albümü, 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan beş yeni oyun, Paris Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi’ne dört sanatçının katılımı, 51. İstanbul Müzik Festivali’nin Kadınlar Yeterince Bekledi konseri için verilen eser siparişi ve Köprüde Buluşmalar kapsamında verilen Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu’nun teşvik sağladığı iki proje bu fonla desteklendi.

İstanbul Mon Amour

Pek çok değerli kişi ve kurumun destekleriyle hayata geçirilen İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’ndan 2023 yılında genç sanatçılara ve yeni üretimlere 100.000 dolar değerinde kaynak ayrıldı. İKSV, yeni kaynaklar geliştirerek fonu sürekli olarak genişletmeye devam ediyor.

2023’te İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen projeler

* 30. İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz+ programına seçilen altı topluluğun özgün birer parçayla katkıda bulunduğu Genç Caz+ 23 albümü , İKSV Genç Sanatçı Fonu ve Mehmet Uluğ Fonu’nun desteğiyle, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Fizy ve Muud gibi çeşitli dijital platformlardan geçen hafta yayımlandı.

Kabuk

* Pazar günü sona eren 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nde genç tiyatrocular tarafından hazırlanan beş oyunun yapımına destek verildi. Bunlar arasında Ahmet Sami Özbudak’ın kurguladığı İstanbul Mon Amour projesi; H. Can Utku ve İlias Maroutsis’in yazdığı, İlyas Özçakır’ın tasarlayıp yönettiği Büyük Zarifi Apartmanı oyunu; Firuze Engin’in yazıp Güray Dinçol’un yönettiği Çirkin ; Ferdi Çetin’in yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı ve festivalin deprem bölgesinden konuğu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün de destekçileri arasında bulunduğu, Semih Ali Aksoy’un yazıp yönettiği Atta Festival yapımı Kabuk yer aldı.

* Görsel sanatlar alanında çalışan dört sanatçıya üçer ay boyunca Avrupa’nın önde gelen sanat kurumlarından Paris Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi ’nde misafir olma olanağı sunuldu. Programa bu yıl ocak-mart döneminde Eda Aslan, nisan-haziran döneminde Fatma Belkıs, temmuz-eylül döneminde Didem Erbaş ve ekim-aralık döneminde Etem Şahin katıldı. İKSV, 2009'dan bu yana farklı disiplinlerden sanatçılara Cité Internationale des Arts’ta yaşama ve çalışma imkânı sunuyor.

*51. İstanbul Müzik Festivali’nde prömiyerini yapan, Hollanda, İran ve Türkiye’den üç bestecinin yer aldığı Kadınlar Yeterince Bekledi başlıklı proje kapsamında, Meriç Artaç’ın eseri için destek sağlandı. Besteciler Meriç Artaç, Kate Moore ve Aida Shirazi’nin eserleri Türkiye’deki prömiyerinin ardından 2023 Temmuz ayında Hollanda Wonderfeel Festivali’nde de seslendirildi. Projenin ortak yapımını İstanbul Müzik Festivali, Wonderfeel Festivali ve Huddersfield Çağdaş Müzik Festivali ile birlikte üstlenildi.

* 2011'de Köprüde Buluşmalar-İstanbul Film Festivali, Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları’nın işbirliğiyle başlatılan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu ’nun destekleyeceği iki projeye teşvik sağlandı. Ramin Matin’in Köpekler İçin Gece Müziği ve Sinem Kanat’ın Bilmiyorsun, Ama, Bu Kesin isimli projeleri fonla desteklendi. İki ülke arasındaki ortak yapımları ve kültür alışverişini desteklemeyi amaçlayan bu fona, çekimine henüz başlanmamış Almanya-Türkiye ortak yapımları başvuru yapabiliyor.

Çirkin

Fon nasıl oluşturulmuştu?

İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu, İKSV'nin 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında, 2022 yılında düzenlenen iki özel etkinlikle hayata geçirildi. Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen İKSV 50. Yıl Kaynak Geliştirme Galası ve Ekim ayında Christie’s Londra işbirliğiyle gerçekleştirilen Istanbul Calling müzayedesi aracılığıyla Genç Sanatçı Fonu’na yaklaşık 650.000 dolar destek sağlandı.

50. Yıl Kaynak Geliştirme Galası’nda, Eczacıbaşı Holding A.Ş., Borusan Holding, Hitay Holding A.Ş., Koç Holding A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Anadolu Efes, BBVA Suiza SA, Can Holding, Ciner Yayın Holding A.Ş., Firuze & Topaz Restaurant, Monkey Bar, Google Türkiye, The Marmara Group, McKinsey & Company, Mercedes-Benz Otomotiv, Öner Kocabeyoğlu, Paloma Hotels & Club Marvy, Paribu, Sabancı Holding, Tekfen Holding, TİMS Productions-Timur Savcı ve Zafer Yıldırım masaları sahiplenerek fona bağışta bulunan isimler oldu.

Christie’s Londra işbirliğiyle gerçekleştirilen Istanbul Calling müzayedesine Ahmet Doğu İpek, Alev Ebüzziya Siesbye, Aslı Çavuşoğlu, Azade Köker, Beauford Delaney, Burçak Bingöl, Ebru Döşekçi, Elif Uras, Gözde İlkin, Hera Büyüktaşçıyan, İhsan Oturmak, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Mehmet Güleryüz, Nasan Tur, Rasim Aksan, Refik Anadol, Gökhan Hotamışlıgil, Renée Levi, Seçkin Pirim, Shirin Neshat, Taner Ceylan ve Yağız Özgen eserleriyle katkıda bulundu.