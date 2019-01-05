Antalya'nın Manavgat ilçesinde 82 yaşındaki Ünal Arıkan, cuma namazı çıkışında yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ünal Arıkan, Manavgat Merkez Camii'nde cuma namazının ardından ikram edilen lokumu yedikten sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yediği lokum nefes borusuna yapıştığı için nefes alamadığı anlaşılan ve kalbi duran Ünal Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.