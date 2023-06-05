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İklim krizine dikkati çekmek için Londra'dan İstanbul'a yürüdü

Kanadalı iş insanı ve iklim aktivisti Craig Cohon, iklim krizine dikkati çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a uzanan 4 bin 250 kilometrelik yürüyüşünü 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tamamladı

Giriş: 05.06.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
İklim krizine dikkati çekmek için Londra'dan İstanbul'a yürüdü
AA

Kanadalı iş insanı ve iklim aktivisti Craig Cohon, küresel ısınmayı durdurmak için karbon giderme çözümleri konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan 'walk it back' kampanyası kapsamındaki yürüyüşüne 3 Ocak'ta Londra'dan başladı.

Yaklaşık 5 ay boyunca günde 25 ila 35 kilometre yürüyen Cohon, 4 bin 250 kilometrelik rotası üzerinde bulunan 82 şehir ve ilçede, 19 yerel yetkili ve 76 şirket yöneticisiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yürüyüşünü, Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran'da İstanbul'da tamamlayan Cohon'u, kampanyasının son durağı olan Galata Köprüsü üzerinde Kanada'nın Türkiye Büyükelçisi Jamal Khokhar ile çeşitli kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler karşıladı.

Burada bir konuşma yapan Cohon, "İstanbul'a ulaşmak bir son değil. Karbon giderimi konusundaki diyaloğu devam ettirme gibi bir görevimiz var. Bu yolculuğun sadece ilk yedi milyon adımını attık." dedi.

Kanada'nın Türkiye Büyükelçisi Jamal Khokhar da "Craig'i ve walk it back ekibini bu konunun önemini vurguladıkları için kutluyorum ve Kanada'nın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda güçlü adımlar atarak küresel çabalara öncülük etmesinden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cohon ve beraberindekiler daha sonra Tarihi Yarımada'daki bazı noktaları ziyaret etti.

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