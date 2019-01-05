05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkizler Memo - Can 11. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İkizler Memo - Can dizisi normalde her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte İkizler Memo - Can'ın yeni bölümüne dair detaylar...
İKİZLER MEMO - CAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
İkizler Memo - Can'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.
İKİZLER MEMO - CAN 11. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İkizler Memo - Can'ın bu akşam yayınlanmayan 11. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. İkizler Memo - Can 11yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.
İKİZLER MEMO - CAN 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahmut ve Osman yeni bir işe girişirler fakat bu iş onların başına beklemedikleri şekilde bela açar! Diğer yandan Onur ve Can kurulan bir komplo sonucu ölüm ile burun buruna gelir.
Osman ve Mahmut aralarındaki buzları eriterek yeni bir iş kurmaya karar verirler. Evlere yemek servisi yapacaklardır, el ilanı bastırıp dağıtırlar. Fakat Osman yanlışlıkla bir eve yemek götürünce başlarına hiç de ummadıkları bir bela açılır. Saflığının kurbanı olan Osman hem polisle hem de sevdiği kızın babası Mahmut ile sıkıntı yaşar. Onur ise evinde her şeyden habersizce uyurken ölüm ile burun buruna gelir. Can ve diğer ev ahalisi de bu durumdan etkilenir.
Memo artık malikanede yaşamaya başlar ama buradaki düzene alışması zaman alacaktır. Melek oğlunun yokluğunu çok arar ama Memo için ayakta kalması gerekmektedir.
Mahmut, Osman’ı yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Büyük ümitlerle başladığı bu iş Osman’ın başına yine belalar açacaktır. Onur ve Melek’i bir arada görmek isteyen ikizler, anne ve babalarına sevimli bir oyun oynayacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!