Sevindiren açıklama! İkinci doz aşılar tamamlanırsa...

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, Covid-19 aşılarının salgınla mücadelede en etkili silah olduğunu vurguladı.
Türkiye'de aşıya ulaşmada herhangi bir sıkıntı bulunmadığını anımsatan Gürcan, herkese aşı olma çağrısında bulundu.
"PANDEMİDEN KURTULMAMIZIN EN ETKİLİ YÖNTEMİ AŞILANMA"
Aşının faydasının bilimsel verilerle kanıtlandığını dile getiren Gürcan, "Hasta sayısının azalmasında ve aşı olanların hastalığı daha hafif geçirmeleri aşının etkisini açıkça gösteriyor. Aşı olmayanlarla kıyaslandığında hastaneye başvurma, yoğun bakıma yatma ve ölüm oranlarında belirgin bir düşme var. Pandemiden kurtulmamızın en etkili yöntemi aşılanma" dedi.
Gürcan, Türkiye'de 100 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandığını ve aşılama çalışmalarının başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığına dikkat çeken Gürcan, toplumsal bağışıklığa ulaşılması için henüz yeterli aşılama oranına ulaşılamadığını dile getirdi.
Birinci doz aşılarını olan 51 milyonun üzerindeki kişinin ikinci dozlarının tamamlanmasıyla toplumsal bağışıklık için önemli bir oranın yakalanacağını vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığının rakamlarına baktığımızda, ilk doz aşılamanın 51 milyona yaklaştığını, ikinci ve üçüncü doz aşı toplamının da 50 milyon civarında olduğunu gösteriyor. Toplumun yüzde 60'ı aşı kararsızlığını yenmiş ve aşılanmaya karar vermiş demektir, bu çok iyi bir durum. Eğer bu kişiler ikinci dozlarını olursa toplumsal bağışıklık düzeylerine ulaşmamızın çok yakın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu grup aşısını tamamlayıp 1-2 ay boyunca maske, mesafe ve temizlik kurallarına da tam bir uyum sağlanırsa tünelin sonuna geleceğimizi düşünüyorum."
Gürcan, salgınla mücadele önemli bir fırsat yakalandığını rehavete kapılmadan herkesin aşısını olması gerektiğini dile getirdi.
İki doz aşı olan kişi sayısının artmasıyla hedeflenen yüzde 70'lik toplumsal bağışıklık oranına ulaşılacağını belirten Gürcan, "Yakaladığımız bir fırsat var. İlk dozunu olanların yakın zamanda ikinci doz aşılarını da olacaklarını düşünürsek ve 1-2 ay daha sıkı bir şekilde maske, mesafe ve temizliğe dikkat edersek bu kışa çok rahat şekilde girebiliriz. Eski özlediğimiz o maskesiz günlere dönebiliriz. Bu kadar iyi bir fırsatı yakalamışken önümüzdeki 1-2 ayı çok iyi değerlendirebilirsek kışa çok rahat girebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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