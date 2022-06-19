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Balıkesir Tiyatro Festivali başladı. Basın toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Cihan Menevşe, Festival direktörü Bersis Yılmaz ve tiyatro oyuncuları Burcu Kıratlı, Hakan Altıner, Tuğçe Koçak, Murat Ergür katıldı.

Açılış konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Cihan Menevşe yaptı. Menevşe, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın festivale olan katkılardan bahsederek söze başladı. İlki gerçekleşen festivalin uzun soluklu olması temennilerinde bulundu. Tiyatronun insanların duygu ve düşüncelerini aktarmada kullanılan en güzel yollardan biri olduğunun altını çizdi. Festival programındaki oyunların ve lise çalışmalarının katkılarından bahsetti.

Menevşe’nin ardından usta oyuncu Hakan Altıner konuşmasını gerçekleştirdi. Altıner; Balıkesir’in her zaman iyi bir turne durağı olduğunu söyledi. Altıner; “İlk kez bu kadar hoş bir organizasyonla karşılaşıyorum. Çok iyi düşünülmüş, iyi planlanmış, iyi konumlandırılmış bir ortam. Festival kapsamında genç arkadaşlarımızın eğitime tutulması yıllarını bu işe gönül vermiş biri olarak bir hoca olarak beni çok mutlu etti. Dilerim festival uzun ömürlü olur. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Yönetmen Şenol Önder; festivalin önemine ve çocuklara yönelik etkinliklerle ön plana çıkmasına dikkat çekti. Balıkesirli tiyatrosever lise öğrencilerinin 16 hafta boyunca aldıkları eğitim neticesindeki kazanımlarının altını çizdi. Oyunlarını coşkuyla sergileyecekleri için mutluluk duyduklarını belirtti. Çocuklar ve genç kuşaklar için tiyatronun önemine vurgu yapan Önder, bu kültürü ileriye taşıdıkları ve taşıyacakları için büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti.

Son olarak festival direktörü Bersis Yılmaz ise festivalin sabah çocuk oyunları ve etkinlikleriyle başladığını belirterek festivalin Balıkesir merkezde 5 gün süreceğini söyledi. Yılmaz, festivali gelecek sene uluslararası boyuta taşımak ve Balıkesir’in 4 bir kenarına yaymak istediklerinin altını çizdi.

Festivalin oyun programı; 19 Haziran Pazar günü Baş Belası adlı oyunla, 20 Haziran Pazartesi günü Hangisi Karısı, 21 Haziran Salı günüyse Fanatik ile devam ederken 22 Haziran günü Liseler Arası Üretim Çalışmaları Oyunuyla festival son bulacak.

Festivalin ikinci ayağı 23-26 Haziran tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleşecek.