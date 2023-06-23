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Güngören'de 4'üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü

İstanbul Güngören'de büyük bir faciadan dönüldü. Olayda 2 yaşındaki bir çocuk 4'üncü katın penceresinden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi

Giriş: 23.06.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
İki yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü!
İki yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü!
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DHA

Güngören'de 2 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı.

Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"

Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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