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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İki Kore’nin Birleşmesi Moda Sahnesi'nde

        İki Kore’nin Birleşmesi Moda Sahnesi'nde

        Moda Sahnesi, yeni tiyatro sezonunu 7 Eylül'de Joël Pommerat'ın yazdığı 'İki Kore'nin Birleşmesi' oyunuyla açıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:51
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        İki Kore'nin Birleşmesi Moda Sahnesi'nde
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        İstanbul Anadolu Yakası’nın en önemli kültür sanat merkezlerinden Moda Sahnesi, yeni tiyatro sezonunu 'İki Kore’nin Birleşmesi' oyunuyla karşılıyor. Güncel Fransız Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden Joël Pommerat’ın yazdığı 'İki Kore’nin Birleşmesi' 7 Eylül’de yapacağı prömiyer ile seyirci ile buluşacak.

        Mine Çerçi’nin dilimize çevirdiği oyunu Kemal Aydoğan yönetiyor. Kalabalık bir kadroya sahip olan oyunda, Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan ve Damla Pehlevan yer alıyor. Oyunun tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, kontak doğaçlama çalışmalarını ise Dilan Yoğun üstleniyor. Müzikler ve şarkı düzenlemeleri de sahnede de göreceğimiz Damla Pehlevan'a ait.

        7 Eylül’deki prömiyerinin ardından oyun, 8,9,10,12,13 ve 14 Eylül’de sahnelenecek oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Moda Sahnesi
        #İki Kore’nin Birleşmesi
        #tiyatro
        #Levent Tülek
        #Neriman Uğur
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