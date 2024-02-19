'İki Kore’nin Birleşmesi' ENKA Sanat'ta

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ENKA Sanat, güncel Fransız tiyatrosunun en önemli temsilcilerinden Joël Pommerat imzalı “İki Kore’nin Birleşmesi”ni tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Kemal Aydoğan rejisiyle sahnelenecek oyun, Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan ve Damla Pehlevan’ı aynı sahnede buluşturuyor. Sahnenin tam ortada bulunduğu, birbirine dönük iki ayrı tribünden de izlenebilmesiyle izleyiciye farklı bir tiyatro deneyimi sunan “İki Kore’nin Birleşmesi”, başarılı performansların yanı sıra ilişkilere dair komik ama isabetli tespitleriyle dikkat çekiyor.

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Moda Sahnesi’nin yeni oyunu “İki Kore’nin Birleşmesi”, 27 Şubat Salı günü saat 20.30 ’da ENKA Oditoryumu’nda izlenebilir.