İki kardeşin 'Ölü Yatırım'ı

Mirasa sahip olmak için mezarlıkta çalışmak zorunda kalsanız ne yaparsınız?

İzleyiciyle 2 Ağustos'ta buluşacak olan 'Ölü Yatırım'ın iki kardeşi 'Ferit' ile 'Kerem', babalarının mirasına sahip olmak için bir mezarlıkta çalışmayı kabul ediyorlar ama başlarına gelmeyen de kalmıyor.

Marka Film Akademisi'nin yapımcısı olduğu, Neslihan Yıldız Alak'ın yönettiği 'Ölü Yatırım'da filmin senaryosunu da yazan Serkan Dağlı'ya başrollerde Anıl Çelik, Öykü Çelik, Köksal Engür, Ceren Kaplakarslan ve Nursel Köse eşlik etti.

Komedi türündeki 'Ölü Yatırım', büyük titizlikle çekilen her sahnesiyle izleyiciyi derinden etkileyecek. Filmin unutulmaz sahnelerinden biri de cenaze töreni olacak.

Mirasına sahip olabilmek için babalarının son arzusunu yerine getiren 'Ferit' ile 'Kerem' adlı kardeşlerin içine girdikleri macera izleyiciye sinema salonlarında keyifli saatler yaşatacak.