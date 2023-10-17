Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de iki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!

        İki kardeşe cinsel istismara indirimsiz 37,5 yıl hapis

        İzmir'de yaşları 6 ve 7 olan iki erkek kardeşe cinsel istismarda bulunan zanlının cezası belli oldu. Korkunç olayda dosya istinaf mahkemesi tarafından tekrar yerel mahkemeye gönderilmişti. Yerel mahkeme de zanlının cezasında artırım yaparak toplanda 37,5 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de komşusunun 6 ve 7 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan A.A. (23), toplamda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

        DHA'nın haberine göre olay, 2019 yılında meydana geldi. İddiaya göre; A.A., o dönem komşusunun 6 ve 7 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

        Mağdur çocuklar, durumu annelerine anlattı. Çocukların annesi, A.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur çocuklar, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) kendilerine yapılan istismarı anlattı. İddianamede, A.A.'nın mağdur çocukların evine gidip, birçok kez cinsel istismarda bulunduğu ve 'Birine söylerseniz sizi keserim" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

        REKLAM

        "İFTİRA ATTILAR" SAVUNMASI

        Savcı, A.A.'nın 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme olarak cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dosya, İzmir 23'üncü Ağır Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık A.A. yargılama süresince kendisine iftira atıldığını savundu. Yargılama neticesinde A.A., iki kardeşe 'cinsel istismar' suçundan toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

        İSTİNAF CEZAYI BOZDU

        Yerel mahkemenin kararı, taraf avukatlarınca istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, 'tehdit'ten verilen cezayı onadı, 'cinsel istismar'dan verilen cezayı usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozdu. Dosya, yeniden İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

        Bozma kararı sonrası sanık, bir kez daha hakim karşısına geçti. A.A. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur çocukların ailesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ile Aile Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Sanık bir kez daha kendisine iftira atıldığını savunarak, beraatini istedi. Savunmalarının ardından karar açıklandı.

        CEZADA ARTIRIM YAPILDI

        Mahkeme heyeti, sanığı 2 çocuk için ayrı ayrı 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu eylemi cebir uygulayarak gerçekleştirdiği için sanığın cezası her çocuk için ayrı ayrı 15 yıla yükseltildi. Eylemin birden fazla kez işlenmiş olması nedeniyle de cezada yine artırım yapıldı. Sanık her çocuğa eylemlerinden dolayı 18 yıl 9 ay, toplamda ise 37,5 yıl hapse çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Cenaze dönüşü korkunç kaza: 3 ölü!
        Cenaze dönüşü korkunç kaza: 3 ölü!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Habertürk Anasayfa