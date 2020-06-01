İtalya Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, iki genç yüzücünün bulunduğu tek motorlu küçük uçağın Avezzano kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Pilot lisanslarına sahip olduğu kaydedilen 22 yaşındaki Lombini ve 23 yaşındaki Rossetti'nin kazadan sağ kurtulamadığı ifade edildi.