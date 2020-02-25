AA

'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul ve Adana'da 133 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı. Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ADANA'DA 500 POLİSLE 41 ADRESE BASKIN

Adana'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada ise, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.