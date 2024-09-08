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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki grup arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        İki grup arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde iki grubun tartışması silahlı çatışmaya dönüştü, olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 05:00 Güncelleme: 08.09.2024 - 05:00
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        Pendik'te çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
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        Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

        Grupların birbirlerine karşılıklı ateş etmesinin ardından 5 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede bir süre inceleme yaparken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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