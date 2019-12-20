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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Veteriner ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Gıda Mühendisliği bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olması isteniyor.
Adayların sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) P3 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekiyor.
Adayların sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almaları veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması aranan şartlar arasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre; başvurular 23 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Adaylar başvurularını Avrupa Birliği Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabilecek.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 28 Şubat tarihinde "www.ab.gov.tr" web sitesinden ilan edilecek.
Sınav 8 Mart Pazar günü 09.30–12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav
sonucu ile birlikte AB Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 sağlık uzman yardımcısı alınacak.
Başvurular 15 Ocak Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Mimar, Biyoloji, Kimya ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekiyor.
Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) her bir grup için belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması ve Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.
Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde olacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak. Sınav sonucu "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
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