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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!

        Bebek'te çifte cinayet! Taksi tartışması sonrası öldürüldüler

        İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bir kavga çifte vahşetle sonuçlandı. Bebek'te yaşanan olayda, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:18
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        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
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        Beşiktaş'ta, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

        Mazlum Doğan
        Mazlum Doğan

        Olay, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bebek Sahili'nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu. İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

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        Mazlum Doğan
        Mazlum Doğan

        Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya katıldı. Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında alkollü olduğu öre sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan'a bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        Engin Göregen
        Engin Göregen

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

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        Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Engin Göregen
        Engin Göregen
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