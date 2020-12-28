İhya Tanımı:

İhya sözcüğünün manası; herhangi bir işi veya yapılması gerekeni canlandırmak, geliştirmek ve daha iyi hale getirmek anlamına gelir.

İhya Nedir TDK:

İhya kelimesinin TDK anlamı da; herhangi bir şeyi eski şekline veya duruma getirmek, çok iyi duruma getirip daha güçlü hale getirmek anlamlarına gelir.

İhya Etmek Tanımı:

İhya etmek, hayat ya da ruh vermek veya canlandırmak için geliştirmek anlamına gelir.

İhya Etmek Nedir TDK:

İhya etmenin TDK anlamı da herhangi bir işi veya durumu canlandırıp mutlu ve güzel hale getirmek anlamlarına gelir.

İhya ve İhya Etmek Örnek Anlatımı:

Bir işi daha canlı, neşeli veya ilginç hale getirmek için ilgilenmeye ihya etmek denir. Hayat vermek, hareket etmek, kuvvetli veya aktif hale getirmek için heyecanlandırmak, hızlandırmak gibi canlı tutmak ihya etmeye örnek verilebilir.

İhya ve İhya Etmenin Kullanıldığı Cümleler:

Bu kitap sadece kuru bir istatistik derlemesi değildir, bunlar dönemin anlatılarına yerleştirilmiş ve açıklayıcı örneklerle ihya edilmiştir.

Burada belirtilen birçok “özgürlük şarkısı” metni büyük ölçüde ihya ediyor.

Genellikle, melodiler arka plana çekilir ve sadece sanatçıların yaratıcı hayal gücünü ihya etmek için bir teşvik olur.

Bu eseri çok iyi bir şekilde ihya ettiğiniz için çok teşekkür ederim.