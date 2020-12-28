İhtiyat Tanımı:

İhtiyat kelimesinin anlamı; gelecekte olası zarar veya ziyanın oluşmasını önlemek için yapılan bir şey olarak ifade edilir. Zarar veya sıkıntıyı önlemek veya iyi sonuçlar elde etmek için önceden yapılan bir şeye ihtiyat denir. Bir tedbir alınması halinde herhangi bir sorunu veya kötü sonucu önlemek olarak tanımlanır.

İhtiyat Nedir TDK:

İhtiyat kelimesinin TDK anlamı da herhangi bir durumda geleceği düşünerek önlem almaktır veya ihtiyatlı olmaktır.

İhtiyat Örnek Anlatımı:

Önceden dikkatli olma özelliğine ve tedbirli olarak önlem alınmasına ihtiyatlı olma denir. Başınıza gelebilecek herhangi bir durumun öngörüsünü bilerek buna göre önlem veya tedbir alarak ihtiyatlı olmaktır.

İhtiyat Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

İhtiyatlı olarak yola çıkmak verilen en doğru karardır.

Yaralanan hastaya karşı ihtiyatlı olman da hastanın sağlığı açısından çok büyük önem arz ediyor.