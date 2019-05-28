30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen "Ziraat 900"ün hasadına başlandı.
Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton üretimin yapıldığı Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki çiftçiler de erkenci kirazlarını ihracata yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen Ziraat 900, bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.
Çiftçiler, geçen yıl kilogramını 12-14 liradan verdikleri kirazı bu yıl 24-30 liradan satıyor.
- "Avrupa tercih ediyor"
İhracatçı Hüseyin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat 900 cinsinin kalitesi, tadı ve uzun raf ömründen dolayı dış satıma çok uygun olduğunu söyledi.
Kirazı çoğunlukla Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiklerini belirten Uçak, "Erkenci kirazın fiyatı ister istemez biraz yüksek olacak ama ilerleyen günlerde dengeyi bulacağız. Üreticiler çok memnun, şu anda Ziraat 900'ü kilogramı 24-30 liradan alıyoruz ama bu piyasaya daha çok mal geldiği dönemde 15-18 lira seviyesine gelince ideal bir rakam olacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ihracata sevkimiz fazlalaşacak, herkes bundan memnun olacak." dedi.
Kiraz üreticisi Metin Koyuncu da rekolte ve fiyatın üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.
Ziraat 900'ün bölgenin en önemli kiraz çeşidi olduğunu söyleyen Koyuncu, "Kiraz, kalitesine göre 30 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiler olarak bu durumdan çok memnunuz. Rekoltemiz de oldukça iyi. İnşallah fiyatlarımız ve rekoltemiz böyle devam eder." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!