İğrenç olayı vatandaşlar fark etti, dövülerek polise teslim edildi

Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Y. 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta, elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı. Darp edilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Z.Y., tutuklandı.