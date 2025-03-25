Igor Tudor'un Kenan Yıldız planı!

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta'nın yerine göreve gelen Igor Tudor, sistemde de değişikliğe gidiyor.

Ligin bitimine 9 hafta kala minimum dördüncülük hedefini gerçekleştirmeye çalışacak olan Hırvat çalıştırıcı, İtalyan basınında yer alan haberlere göre forvet 3'lüsünü değiştirecek.

Thiago Motta döneminde yedeğe çekilen Dusan Vlahovic'i yeniden ilk 11'e adapte edecek olan Tudor, sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta ise Kolo Muani'ye yer verecek.

Milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika alırken 6 gol ve 4 asist yaptı.