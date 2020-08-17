Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yürüten ve son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştıran Igor Tudor, Juventus'a dönüyor. Hırvat teknik direktör, Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın ardından Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Tudor, 5 yıllık aranın ardından ülkesine dönmüştü.

42 yaşındaki çalıştırıcı 1999 yılında futbolcu olarak Juventus'a transfer olmuş ve 2007'ye kadar Torino ekibinde forma giymişti.